Что подарить на святого Николая 2021: идеи для родителей, чтобы порадовать ребятишек

День святого Николая уже совсем скоро, и малыши будут с нетерпением заглядывать под подушки в поисках такого желанного сюрприза. Что подарить ребенку на святого Николая, разбирался ТСН.ua.

Существует легенда, что ночью с 18 на 19 декабря святой Николай ходит от одного дома в другой, и кладет под подушки подарки. Если ребенок весь год был послушным, вежливо себя вел и не возражал родителям, утром он найдет что-то приятное. А непослушным ребятишкам дедушка оставляет розгу.

У родителей же в этот период возникает важный вопрос — что подарить на день святого Николая, чтобы порадовать своего сына или дочь. Ведь малыши верят в доброго святого, который может осуществить их, пусть и маленькие, мечты.

Что положить под подушку на Николая: выбор подарка

Обычно, незадолго до этого дня, дети пишут святому письмо, в котором описывают все свои желания. Для родителей такие записи становятся настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно придумать, что подарить на святого Николая. Если же ваш ребенок не хочет делиться с ним своими мечтами, придется проявлять фантазию.

Выбирая, что положить под подушку на Николая, родители пытаются руководствоваться следующими правилами: подарок должен быть практичным, полезным, помогать ребенку развиваться. А вот дети часто ожидают от праздника что-то необычное. Поэтому стоит попытаться соединить приятное с полезным. А идеи от ТСН.ua помогут разобраться, что подарить мальчику и девочке на Николая.

Что подарить на Николая: универсальные подарки

Что подарить на Николая / pixabay.com

Часто в семьях растет сразу мальчик и девочка. А родителям хочется порадовать их обоих и весело провести время в кругу семьи. В таком случае можно выбрать подарок на святого Николая из следующего списка.

Игрушки

Пожалуй, самый популярный подарок всех времен, ведь именно разнообразные игрушки любят все дети: от совсем малышей до уже достаточно взрослых. Современный ассортимент магазинов также впечатляет, однако не забывайте учитывать предпочтения ребенка, его возраст и пол:

для самых маленьких можно подобрать грызуны или погремушки;

мягкие игрушки подойдут дошкольникам и даже подросткам;

мальчики будут счастливы получить конструктор: маленьким подойдут деревянные варианты, а вот знаменитые "LEGO" остаются мечтой практически всех детей школьного возраста;

интерактивные игрушки – это отличный вариант для развития ребенка и его взаимодействия с внешним миром;

куклы, домики, наборы маленькой хозяйки – такие игрушки растопят сердце любой девочки;

а вот машинки, трансформеры или персонажи известных мультфильмов больше подходят мальчикам.

Сладости

Если вы думаете, что подарить ребенку на Николая, стоит обратить внимание именно на разнообразные сладости. Во-первых, их можно без проблем спрятать под подушкой. Во-вторых, все дети любят шоколад, конфеты, всевозможные пряники и печенье. Здесь главное выбирать в зависимости от вкусовых предпочтений малышей.

Что дарят на святого Николая традиционно? Наши предки приготовляли к празднику специальные пряники, которых называли "николайчиками". Фигурки могли иметь форму кузнечиков, елок, сердец, птичек, звезд или луны. Сегодня же все гораздо проще – можно выбрать уже готовый набор разных сладостей.

Пазлы

Если вы не знаете, что положить под подушку на Николая, чтобы удивить малышей, можно обратить внимание на различные пазлы. Для маленьких детей (от 1,5 лет) доступны пазлы с большими деталями. Так малыш может изучить названия животных, цвета, цифры, буквы, времена года.

В последнее время очень популярны стали 3D-пазлы. Девочке подойдет сцена из любимого мультфильма, а мальчику супергеройский вариант.

Санки-ледянки

Зимние забавы трудно представить без катания на санках. Потому такому подарку будут рады все: мальчики, девочки и даже их родители. В последнее время очень популярными становятся санки-ледянки, которые еще называют в народе “тарелками”. Они представляют собой пластиковый диск с ручками, прекрасно скользящим по заснеженным горам. На таких, конечно, не прокатится на тротуарах, но для парка или семейного отпуска – идеальный вариант.

Интересные впечатления

Что подарить детям на день святого Николая, чтобы они получили не только ценное, но и незабываемые впечатления? Всегда можно выбрать что-нибудь, что понравится и девочке, и мальчику. Например, билеты в кино на премьеру нового мультфильма или на новогоднее представление, которые всегда начинают проходить в это время. Их можно добавить к основному презенту, чтобы порадовать малышей и провести время всей семьей.

Что подарить мальчику на Николая

Что подарить мальчику на день святого Николая / pixabay.com

Все дети, вне зависимости от возраста, с нетерпением ждут утра 19 декабря, чтобы посмотреть, что же им положил Николай под подушку. Так как родителей еще ждут новогодние праздники, которые также нужно покупать подарки, можно порадовать своего сына небольшим, но приятным сюрпризом.

Книги

Кто сказал, что современные мальчишки не любят читать? Напротив, сегодня можно подобрать разные по тематике произведения, точно понравившиеся юному искателю приключений. Главное, прежде чем выбирать, что подарить ребенку на день святого Николая, поинтересоваться, какие авторы и жанры интересуют сына.

Набор для экспериментов

Открывать что-то новое и интересное – именно то, что нравится мальчикам всех возрастов. Наиболее популярные сегодня:

набор для фокусника;

набор юного химика или физика;

набор для археологии; набор робототехники.

Главное здесь, подобрать вариант, соответствующий возрасту ребенка.

Настольные игры

Сегодня в магазинах можно найти обширный ассортимент познавательных настольных игр, которые будут интересны мальчикам. К тому же такой сюрприз не только решит ваш вопрос, что подарить ребенку на святого Николая, но и поможет собрать за интересным времяпрепровождением всю семью.

Здесь нужно обращать внимание на возраст ребенка. Например, для дошкольников отлично подойдут обучающие и логические настольные игры:

Катамино — игра, чем-то напоминающая известный с детства Тэтрис, но здесь нужно проходить испытания по заранее подготовленных карт;

Скоростные цвета – игра представляет набор из карточек, на которых нарисованы черно-белые рисунки, их нужно раскрасить (но сделать это совсем не просто, ведь нельзя выходить за края, а на все дается совсем мало времени).

Можно найти любопытные варианты и для более взрослых детей. Подарить настольные игры на день святого Николая можно девочкам. Но здесь следует обратить внимание на более яркие варианты. Сегодня в специализированных магазинах даже продаются настольные игры по мотивам любимых мультфильмов.

Современная техника

Сегодня дети все чаще мечтают о подарках в виде всевозможных гаджетов. И если ваш семейный бюджет позволяет, можете не ломать голову над тем, что подарить Николаю детям, а просто заказать новый смартфон, беспроводные наушники, электронную книгу или планшет. Здесь уже следует обратить внимание на пожелания самого ребенка.

Что подарить девочке на Николая: идеи

Что подарить девочке на Николая / pixabay.com

Кроме сладостей, можно обратить внимание и на другие подарки.

Раскраски

Раскрашиванием картинок больше всего любят заниматься именно девочки дошкольного возраста. Такой подарок еще достаточно полезен, ведь помогает развить мелкую моторику и тренировать руку.

Набор для творчества

В то время, когда ребята больше интересуются разнообразными экспериментами, девушки любят творить. Здесь можно подумать, что подарить ребенку на день святого Николая и выбрать один из следующих вариантов:

чтобы развивать творческие способности – карандаши, цветную бумагу, краски;

для лепки и развития креативных способностей;

детские музыкальные инструменты – особенно, если ваш ребенок увлекается музыкой.

Сертификат на курс или мастер-класс

Такой необычный презент понравится девушкам, которые уже ходят в школу. Выбирать лучше именно ту деятельность, которая их интересует больше всего. Это может быть создание глиняной посуды, роспись елочного украшения, курсы кулинарии или рисование.

Приятные безделушки

Что дарят на день святого Николая родители, дети которых имеют все, что им нужно? Можно остановиться на какой-то милой сердцу безделушке. К примеру, приобрести кулончик с первой буквой имени девочки или браслет с выгравированной мотивирующей фразой. Также подойдут яркие часы, набор шпилек для волос, косметика для подростка. В зимний праздник прекрасно впишутся теплые домашние тапочки в виде забавного зверька или любимого героя мультфильма.