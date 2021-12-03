Что подарить папе на Новый год 2022: полезные, интересные и бюджетные варианты

Что подарить папе на Новый год 2022: полезные, интересные и бюджетные варианты

Не стоит думать, что мужчины безразлично относятся к подаркам. Особенно, когда речь идет о том, что подарить папе на Новый год. Ведь каждый человек, независимо от возраста, хочет увидеть под елкой приятный сюрприз. Поэтому ТСН.ua подобрал вам полезные, интересные и бюджетные варианты, что подарить папе на Новый год 2022.

Что подарить папе на Новый год, чтобы было полезно и интересно

Сыну всегда проще подобрать новогодний подарок папе, ведь часто у них общие мужские интересы или хобби. Поэтому всегда можно подобрать полезный подарок, вспомнив, чем именно увлекается отец. Возможно, это рыбак или последние новинки техники.

А вот дочерям труднее выбрать, что подарить папе на Новый год. Большинство девушек не разбирается в электронных гаджетах, а потому анализировать отзывы и сравнивать характеристики разных устройств для них гораздо труднее. Поэтому дочь может остановиться на интересном новогоднем подарке, например:

впечатление в подарок – возможно, ваш папа всегда мечтал прогуляться на яхте или полетать с дельтапланом;

стильные настенные часы – такой подарок станет особенно ценным, если у вашего папы есть свой рабочий кабинет в доме;

термометр Галилея – устройство, показывающее температуру воздуха в помещении довольно необычным способом (разноцветные шарики поднимаются или опускаются);

мини-фонтан – для релакса и восстановления сил, особенно, когда отец все еще ходит каждый день на работу;

тест-драйв на новом автомобиле – если отец интересуется машинами;

сертификат на мастер-класс – для того, чтобы папа мог попробовать что-нибудь новое;

шахматы и шашки для походов, современные игры, коллекционное издание любимой игры – такой подарок порадует азартного папу;

для здоровья – сеанс массажа или полное обследование всего организма.

Что купить папе на Новый год 2022, если нужны проверенные подарки

Что подарить папе на Новый год: полезные подарки / pixabay.com

Если ваш отец не любит слишком дорогие сюрпризы и каждый раз упрекает, что вы тратите средства на необычные подарки, можно обратить внимание на более рациональные. Следующие идеи были проверены годами и опытом, а потому точно принесут радость даже самому консервативному человеку:

чисто мужские аксессуары, которые нужны каждый день – галстук, пояс, запонки и даже набор носков;

для любимого хобби – если отец любит ходить на охоту или рыбалку, ему точно будут полезны новые резиновые сапоги, резиновая лодка, термоодежда, компас, походная фляга или складная мебель;

любителю путешествий стоит на Новый год 2022 года подарить походный фонарь, скретч-карта мира (чтобы можно было стереть те места, где уже побывал), новый рюкзак;

чисто мужские инструменты – дрель со сверлами, кейс для хранения, набор разных отверток, складная металлическая лопата;

мужская косметика для зрелой кожи – возможно ваш папа и не так часто пользуется разнообразными кремами, но такой новогодний подарок покажет, что вы заботитесь о нем;

спортивные аксессуары – фитнес-браслет с возможностью отслеживать частоту пульса, новые тренажеры, спортивный костюм или кроссовки;

приятные безделушки – чехол для мобильного телефона, кошелек, портфель для документов.

А если у вашего родителя есть автомобиль, тогда ему точно нужны всякие вещи, делающие процесс управления еще более комфортным. Здесь вы можете сами спросить его, что нужно приобрести или сделать самостоятельный выбор:

новые чехлы на сиденье;

держатель для мобильного телефона;

ароматизатор; шутливую наклейку на стекло;

видеорегистратор.

Что подарить папе на Новый год 2022: бюджетные подарки

Что подарить папе на Новый год: бюджетные подарки / Pexels

Бывают моменты в жизни, когда невозможно подарить даже самому близкому человеку дорогой новогодний подарок. Не стоит расстраиваться, ведь родители будут рады любому презенту. Среди наиболее популярных бюджетных подарков на Новый год 2022 года для папы:

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