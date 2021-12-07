Что подарить ребенку на Новый год 2022 / Pexels

Что подарить ребенку на Новый год 2022: идеи подарков для девочек и мальчиков

Что подарить ребенку на Новый год 2022: идеи подарков для девочек и мальчиков

ТСН.ua подобрал лучшие идеи, что подарить детям на Новый 2022 год.

До Нового года осталось чуть меньше месяца и для родителей приобретает все большую актуальность вопрос, что подарить ребенку на Новый год. Обычно малыши с нетерпением ждут праздника, потому что точно знают — 1 января под елкой обязательно окажется что-то новое и интересное. ТСН.ua собрал примерный перечень подарков, которые точно понравятся детям.

Как выбрать подарок для ребенка: полезные советы

Чтобы выбрать идеальный подарок, следует прежде всего учесть потребности и интересы ребенка, что его интересует и может увлечь. Дети бывают разными по темпераменту, кому-то нравятся активные и спортивные игры, кто-то предпочитает спокойные игры, или ему свойственна усидчивость и лучшим подарком будут наборы для рукоделия. Если у ребенка есть склонность к музыке – лучше обратить внимание на музыкальные интересы и т.д. Выбирать подарки следует с учетом возраста. Вряд ли ребенку 4-5 лет понравится простая машинка, тогда как двухлетнему ребенку вряд ли придется по вкусу сложный набор для научных исследований. Не пренебрегайте качеством. Лучше немного переплатить денег, но игрушка не будет быстро сломана и ребенок не останется расстроенным.

Подарки для детей 1-3 года

Дети в возрасте 1-3 лет активно познают мир, здесь будут уместны игры для развития мелкой моторики, конструкторы из больших деталей, первые транспортные средства (трехколесные велосипед или самокат), наборы для водных игр и игр с песком. Вы точно угадаете с подарком если выберете:

Сортеры. Чаще сортеры выполняются в виде транспорта или веселого зверька. Сверху в игрушке проделывают отверстия разных форм – круглые, квадратные, треугольные, в форме звезд. Малыш получает важную задачу – разложить фигурки в нужные отверстия. Такие игрушки хорошо развивают логику и когнитивные способности малышей.

Чаще сортеры выполняются в виде транспорта или веселого зверька. Сверху в игрушке проделывают отверстия разных форм – круглые, квадратные, треугольные, в форме звезд. Малыш получает важную задачу – разложить фигурки в нужные отверстия. Такие игрушки хорошо развивают логику и когнитивные способности малышей. Бизиборд или бизикуб. Это игрушка в форме дощечки или куба, на которой размещены много разных элементов: часы, лабиринт, шестеренки, музыкальные инструменты, лампочки, выключатели и т.д. Большое количество различных функций будет хорошо развивать мелкую моторику и поспособствовать длительному интересу во время игры.

Это игрушка в форме дощечки или куба, на которой размещены много разных элементов: часы, лабиринт, шестеренки, музыкальные инструменты, лампочки, выключатели и т.д. Большое количество различных функций будет хорошо развивать мелкую моторику и поспособствовать длительному интересу во время игры. "Сухой" бассейн с шариками. Детям очень нравятся такие бассейны. Они будут весело проводить там время. В то же время благодаря играм с шариками ребенок будет развивать моторику и координацию, изучать цвета.

Детям очень нравятся такие бассейны. Они будут весело проводить там время. В то же время благодаря играм с шариками ребенок будет развивать моторику и координацию, изучать цвета. Кинетический песок и формы игры. В составе такого песка 2% связующего вещества, поэтому песок не высыхает, что позволяет лепить из него разные фигурки, перебирать пальцами и наблюдать, как он тянется. Для родителей есть приятный бонус – песок не пачкает ребенка и окружающие предметы, он не липнет к рукам и поверхностям, и его очень легко убирать.

В составе такого песка 2% связующего вещества, поэтому песок не высыхает, что позволяет лепить из него разные фигурки, перебирать пальцами и наблюдать, как он тянется. Для родителей есть приятный бонус – песок не пачкает ребенка и окружающие предметы, он не липнет к рукам и поверхностям, и его очень легко убирать. Наборы игры с водой. Дети очень любят играть в воде. Поэтому прикольные игрушки пригодятся, чтобы продлить время банных процедур. Это могут быть раскраски водой, конструкции с механизмами, которые переливают воду из разных отсеков, другие разнообразные игровые наборы.

Дети очень любят играть в воде. Поэтому прикольные игрушки пригодятся, чтобы продлить время банных процедур. Это могут быть раскраски водой, конструкции с механизмами, которые переливают воду из разных отсеков, другие разнообразные игровые наборы. Транспортные средства. Около двух лет можно задумываться над первым транспортным средством для ребенка. Это может быть трехколесный самокат или велосипед. Хотя и в наших широтах этими подарками можно будет воспользоваться не раньше весны, но они стопроцентно пригодятся.

Что подарить ребенку на Новый год 2022 / Pexels

Подарки для детей 3-6 лет

Игрушка кухня, набор посуды. Подобные интерактивные игры позволят малышам почувствовать себя настоящими хозяевами и развивать воображение. Приготовление пищи и чаепитие со своими игрушками займут ребенка на время и позволят родителям ненадолго заняться своими делами. Интересно, что сегодня такие кухни оснащены музыкальной панелью, звуковой плитой и подсветкой, краном с реальными функциями воды (ручным насосом) и способностью имитировать пар.

Подобные интерактивные игры позволят малышам почувствовать себя настоящими хозяевами и развивать воображение. Приготовление пищи и чаепитие со своими игрушками займут ребенка на время и позволят родителям ненадолго заняться своими делами. Интересно, что сегодня такие кухни оснащены музыкальной панелью, звуковой плитой и подсветкой, краном с реальными функциями воды (ручным насосом) и способностью имитировать пар. Машинка на радиоуправлении. В таком возрасте машинки зайдут и мальчишкам, и девчонкам. Ребята смогут почувствовать себя гонщиками и весело проводить досуг как дома, так и на улице.

В таком возрасте машинки зайдут и мальчишкам, и девчонкам. Ребята смогут почувствовать себя гонщиками и весело проводить досуг как дома, так и на улице. Конструкторы. Разнообразие конструкторов сегодня впечатляет. Существует множество линеек с разными персонажами, локациями, можно сконструировать и пожарную часть, и отделение полиции, созданы целые серии конструкторов на основе разных мультфильмов – здесь можно подобрать что-угодно по вкусу ребенка. Главное обращать внимание на возраст, указанный на коробках, поскольку для младших детей элементы производятся чуть больше по размеру.

Разнообразие конструкторов сегодня впечатляет. Существует множество линеек с разными персонажами, локациями, можно сконструировать и пожарную часть, и отделение полиции, созданы целые серии конструкторов на основе разных мультфильмов – здесь можно подобрать что-угодно по вкусу ребенка. Главное обращать внимание на возраст, указанный на коробках, поскольку для младших детей элементы производятся чуть больше по размеру. Железная дорога. Это одна из любимых игрушек у детей. Ведь так интересно собрать кольцо из рельсов и, представив себя машинистом, управлять целым железнодорожным составом. Сегодня можно приобрести игрушку, издающую реалистичные звуки и даже выпускающую пар или мыльные пузыри.

Это одна из любимых игрушек у детей. Ведь так интересно собрать кольцо из рельсов и, представив себя машинистом, управлять целым железнодорожным составом. Сегодня можно приобрести игрушку, издающую реалистичные звуки и даже выпускающую пар или мыльные пузыри. Пазлы. Дети любят складывать пазлы, поэтому просто выбирайте с теми изображениями, которые отвечают интересам малышей: динозавры, города, машины, природа, мультики – сюжетов тысячи.

Подарки для детей 7-12 лет

Детский фотоаппарат. Эта игрушка имеет карту памяти, поэтому дети смогут хранить снимки, которые сделали, редактировать их прямо в гаджете и развивать свои способности в фотомастерстве.

Эта игрушка имеет карту памяти, поэтому дети смогут хранить снимки, которые сделали, редактировать их прямо в гаджете и развивать свои способности в фотомастерстве. Настольный футбол. Эта игра не только понравится и мальчикам, и девочкам, но и увлечет даже взрослых. А что может быть лучше совместного проведения новогодних праздников в семейном кругу?

Эта игра не только понравится и мальчикам, и девочкам, но и увлечет даже взрослых. А что может быть лучше совместного проведения новогодних праздников в семейном кругу? Детские часы с GPS . Этот подарок не только понравится ребенку, но обеспечит спокойствие родителей. Современные детские часы оснащены GPS трекером, поэтому теперь можно в любой момент связаться с ребенком и иметь представление о его местоположении.

. Этот подарок не только понравится ребенку, но обеспечит спокойствие родителей. Современные детские часы оснащены GPS трекером, поэтому теперь можно в любой момент связаться с ребенком и иметь представление о его местоположении. Настольные игры. Разнообразие настольных игр на сегодняшний день впечатляет, поэтому выбрать нужную не составит труад. Такие игры способствуют развитию логики детей во время игры, их аналитические и когнитивные способности. Словом, и польза, и удовольствие.

Разнообразие настольных игр на сегодняшний день впечатляет, поэтому выбрать нужную не составит труад. Такие игры способствуют развитию логики детей во время игры, их аналитические и когнитивные способности. Словом, и польза, и удовольствие. Книги. Книги - всегда уместный подарок. Выбирайте те, которые вызовут интерес детей к чтению – с интересными текстами и красивыми иллюстрациями, а жанр уже зависит от интересов ребенка. Это могут быть как энциклопедии, так и художественные книги.

Какой подарок выбрать ребенку на Новый год / Pexels

Подарки для подростков

В подростковом возрасте подарки становятся серьезнее, поскольку и потребности детей подросткового возраста существенно возрастают. Поэтому, скорее всего, родителям подростков придется раскошелиться, чтобы побаловать своих детей. Среди подарков есть:

Новая современная модель смартфона или планшета для развлечения и обучения.

Электронная книга с обширной библиотекой книг.

Портативная колонка или акустическая система для мобильного телефона.

Музыкальный инструмент, на котором девочка или мальчик хочет научиться играть. Подойдет гитара, синтезатор, барабаны – это может стать одним из самых лучших подарков для подростков.

Роликовые или ледовые коньки с комплектом защиты.

Копилка в виде банкомата, бомбы или сейфа.

Гироскутер.

Очки виртуальной реальности.

Удобный и вместительный рюкзак, который будет использовать для школы и путешествий.

Кисти, краски, набор для декупажа или альбом для набросков для подростка, увлекающийся рисованием.

Муравьиная ферма, где насекомые живут за стеклом.

Для тех, кто увлекается наукой – электронный микроскоп или телескоп для изучения небесных тел.

Игровая приставка.

Тематические энциклопедии с иллюстрациями – тему нужно подобрать в зависимости от увлечений ребенка.

Идеи подарков для девочек

Первое, что приходит в голову в качестве подарка для девочки – это куклы или мягкие игрушки. Но если этих вещей у ребенка достаточно, можно не ограничиваться только куклами. Девочкам также можно подарить:

Дома и мебель для кукол; Наборы для игры у врача, продавца, парикмахера; Наборы для творчества; Игрушечные украшения, косметички; Наборы для лепки, рисования, вышивки, бисерных изделий; Модную сумочку или рюкзачок.

Идеи подарков для мальчиков

Для мальчиков дошкольного возраста подойдут любые машинки, вертолеты и самолеты, инструменты, гаражи для автомобилей, железная дорога, любимые мультяшные герои.

Тем, кто постарше, можно подарить игрушечное оружие, роботов, футбольные мячи, коньки, ролики, скейты.

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