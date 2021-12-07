Что подарить ребенку на Новый год 2022: идеи подарков для девочек и мальчиков

ТСН.ua подобрал лучшие идеи, что подарить детям на Новый 2022 год.
До Нового года осталось чуть меньше месяца и для родителей приобретает все большую актуальность вопрос, что подарить ребенку на Новый год. Обычно малыши с нетерпением ждут праздника, потому что точно знают — 1 января под елкой обязательно окажется что-то новое и интересное. ТСН.ua собрал примерный перечень подарков, которые точно понравятся детям.
Как выбрать подарок для ребенка: полезные советы
- Чтобы выбрать идеальный подарок, следует прежде всего учесть потребности и интересы ребенка, что его интересует и может увлечь. Дети бывают разными по темпераменту, кому-то нравятся активные и спортивные игры, кто-то предпочитает спокойные игры, или ему свойственна усидчивость и лучшим подарком будут наборы для рукоделия. Если у ребенка есть склонность к музыке – лучше обратить внимание на музыкальные интересы и т.д.
- Выбирать подарки следует с учетом возраста. Вряд ли ребенку 4-5 лет понравится простая машинка, тогда как двухлетнему ребенку вряд ли придется по вкусу сложный набор для научных исследований.
- Не пренебрегайте качеством. Лучше немного переплатить денег, но игрушка не будет быстро сломана и ребенок не останется расстроенным.
Подарки для детей 1-3 года
Дети в возрасте 1-3 лет активно познают мир, здесь будут уместны игры для развития мелкой моторики, конструкторы из больших деталей, первые транспортные средства (трехколесные велосипед или самокат), наборы для водных игр и игр с песком. Вы точно угадаете с подарком если выберете:
- Сортеры. Чаще сортеры выполняются в виде транспорта или веселого зверька. Сверху в игрушке проделывают отверстия разных форм – круглые, квадратные, треугольные, в форме звезд. Малыш получает важную задачу – разложить фигурки в нужные отверстия. Такие игрушки хорошо развивают логику и когнитивные способности малышей.
- Бизиборд или бизикуб. Это игрушка в форме дощечки или куба, на которой размещены много разных элементов: часы, лабиринт, шестеренки, музыкальные инструменты, лампочки, выключатели и т.д. Большое количество различных функций будет хорошо развивать мелкую моторику и поспособствовать длительному интересу во время игры.
- "Сухой" бассейн с шариками. Детям очень нравятся такие бассейны. Они будут весело проводить там время. В то же время благодаря играм с шариками ребенок будет развивать моторику и координацию, изучать цвета.
- Кинетический песок и формы игры. В составе такого песка 2% связующего вещества, поэтому песок не высыхает, что позволяет лепить из него разные фигурки, перебирать пальцами и наблюдать, как он тянется. Для родителей есть приятный бонус – песок не пачкает ребенка и окружающие предметы, он не липнет к рукам и поверхностям, и его очень легко убирать.
- Наборы игры с водой. Дети очень любят играть в воде. Поэтому прикольные игрушки пригодятся, чтобы продлить время банных процедур. Это могут быть раскраски водой, конструкции с механизмами, которые переливают воду из разных отсеков, другие разнообразные игровые наборы.
- Транспортные средства. Около двух лет можно задумываться над первым транспортным средством для ребенка. Это может быть трехколесный самокат или велосипед. Хотя и в наших широтах этими подарками можно будет воспользоваться не раньше весны, но они стопроцентно пригодятся.
Подарки для детей 3-6 лет
- Игрушка кухня, набор посуды. Подобные интерактивные игры позволят малышам почувствовать себя настоящими хозяевами и развивать воображение. Приготовление пищи и чаепитие со своими игрушками займут ребенка на время и позволят родителям ненадолго заняться своими делами. Интересно, что сегодня такие кухни оснащены музыкальной панелью, звуковой плитой и подсветкой, краном с реальными функциями воды (ручным насосом) и способностью имитировать пар.
- Машинка на радиоуправлении. В таком возрасте машинки зайдут и мальчишкам, и девчонкам. Ребята смогут почувствовать себя гонщиками и весело проводить досуг как дома, так и на улице.
- Конструкторы. Разнообразие конструкторов сегодня впечатляет. Существует множество линеек с разными персонажами, локациями, можно сконструировать и пожарную часть, и отделение полиции, созданы целые серии конструкторов на основе разных мультфильмов – здесь можно подобрать что-угодно по вкусу ребенка. Главное обращать внимание на возраст, указанный на коробках, поскольку для младших детей элементы производятся чуть больше по размеру.
- Железная дорога. Это одна из любимых игрушек у детей. Ведь так интересно собрать кольцо из рельсов и, представив себя машинистом, управлять целым железнодорожным составом. Сегодня можно приобрести игрушку, издающую реалистичные звуки и даже выпускающую пар или мыльные пузыри.
- Пазлы. Дети любят складывать пазлы, поэтому просто выбирайте с теми изображениями, которые отвечают интересам малышей: динозавры, города, машины, природа, мультики – сюжетов тысячи.
Подарки для детей 7-12 лет
- Детский фотоаппарат. Эта игрушка имеет карту памяти, поэтому дети смогут хранить снимки, которые сделали, редактировать их прямо в гаджете и развивать свои способности в фотомастерстве.
- Настольный футбол. Эта игра не только понравится и мальчикам, и девочкам, но и увлечет даже взрослых. А что может быть лучше совместного проведения новогодних праздников в семейном кругу?
- Детские часы с GPS. Этот подарок не только понравится ребенку, но обеспечит спокойствие родителей. Современные детские часы оснащены GPS трекером, поэтому теперь можно в любой момент связаться с ребенком и иметь представление о его местоположении.
- Настольные игры. Разнообразие настольных игр на сегодняшний день впечатляет, поэтому выбрать нужную не составит труад. Такие игры способствуют развитию логики детей во время игры, их аналитические и когнитивные способности. Словом, и польза, и удовольствие.
- Книги. Книги - всегда уместный подарок. Выбирайте те, которые вызовут интерес детей к чтению – с интересными текстами и красивыми иллюстрациями, а жанр уже зависит от интересов ребенка. Это могут быть как энциклопедии, так и художественные книги.
Подарки для подростков
В подростковом возрасте подарки становятся серьезнее, поскольку и потребности детей подросткового возраста существенно возрастают. Поэтому, скорее всего, родителям подростков придется раскошелиться, чтобы побаловать своих детей. Среди подарков есть:
- Новая современная модель смартфона или планшета для развлечения и обучения.
- Электронная книга с обширной библиотекой книг.
- Портативная колонка или акустическая система для мобильного телефона.
- Музыкальный инструмент, на котором девочка или мальчик хочет научиться играть. Подойдет гитара, синтезатор, барабаны – это может стать одним из самых лучших подарков для подростков.
- Роликовые или ледовые коньки с комплектом защиты.
- Копилка в виде банкомата, бомбы или сейфа.
- Гироскутер.
- Очки виртуальной реальности.
- Удобный и вместительный рюкзак, который будет использовать для школы и путешествий.
- Кисти, краски, набор для декупажа или альбом для набросков для подростка, увлекающийся рисованием.
- Муравьиная ферма, где насекомые живут за стеклом.
- Для тех, кто увлекается наукой – электронный микроскоп или телескоп для изучения небесных тел.
- Игровая приставка.
- Тематические энциклопедии с иллюстрациями – тему нужно подобрать в зависимости от увлечений ребенка.
Идеи подарков для девочек
Первое, что приходит в голову в качестве подарка для девочки – это куклы или мягкие игрушки. Но если этих вещей у ребенка достаточно, можно не ограничиваться только куклами. Девочкам также можно подарить:
- Дома и мебель для кукол;
- Наборы для игры у врача, продавца, парикмахера;
- Наборы для творчества;
- Игрушечные украшения, косметички;
- Наборы для лепки, рисования, вышивки, бисерных изделий;
- Модную сумочку или рюкзачок.
Идеи подарков для мальчиков
Для мальчиков дошкольного возраста подойдут любые машинки, вертолеты и самолеты, инструменты, гаражи для автомобилей, железная дорога, любимые мультяшные герои.
Тем, кто постарше, можно подарить игрушечное оружие, роботов, футбольные мячи, коньки, ролики, скейты.
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