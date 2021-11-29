Что подарить родителям на Новый год 2022: идеи полезных и интересных подарков для папы и мамы

Что подарить родителям на Новый год 2022: идеи полезных и интересных подарков для папы и мамы

Новогодний подарок родителям должен быть не просто приятным. Так вы показываете свое внимание, любовь и нежность. Поэтому нужно выбирать что-то полезное, интересное и неповторимое. ТСН.ua подобрал лучшие идеи, что подарить родителям на Новый год 2022 года.

Что подарить родителям на Новый год 2022: лучшие идеи для совместного подарка

Уже совсем скоро новогодние праздники и нужно задуматься: что подарить папе и маме на Новый год. Конечно, можно выбрать отдельные презенты, но это не всегда возможно финансово. А парные подарки станут отличным вариантом, если у ваших родителей есть одинаковые желания или увлечения. Чтобы не тратить время на размышления, что подарить маме и папе на Новый год 2022, используйте следующий список из 10 идей:

Набор продуктов для празднования Нового года 2022 – экзотические фрукты, дорогие крафтовые сыры и разнообразные нарезки станут достаточно практичным подарком. Вязаные шарфы и варежки — что подарить на Новый год маме и папе, чтобы они почувствовали вашу заботу и любовь? Именно такие парные наборы пригодятся в холодную погоду. Обогреватель или электрокамин – очень нужная вещь в любом доме, ведь пожилые люди любят оставаться в тепле, а если зима достаточно холодная, обычного отопления может не хватать. Робот-пылесос – дорогой подарок, который поможет убирать в доме гораздо быстрее и не тратить на это все свое время. Конечно он больше подойдет в том случае, если вы думаете, что подарить маме на Новый год, но часто мужчин тоже интересует этот современный гаджет. Пароварка, мультиварка, хлебопечка или другие современные кухонные гаджеты – такая бытовая техника точно пригодится, если вы думаете, что подарить папе и маме на Новый год, ведь она значительно уменьшает время приготовления пищи и позволяет приготовить вкусные и полезные блюда. Два кресла-качалки – если родители любят проводить свое время по чтению книг, газет или журналов, тогда такой новогодний подарок им должен понравиться. Термокружки для того, чтобы прогулка или поездка на дачу стали еще комфортнее. Именные халаты – это практичный и полезный подарок, который можно использовать каждый день. Электронная книга на двоих – не забудьте заранее загрузить в ее память любимые книги мамы и папы. Билеты в кинотеатр, театр или на концерт — если вкусы родителей совпадают, им будет приятно вдвоем выбраться на интересное событие.

Символические подарки родителям на Новый год 2022

Что подарить на Новый год папе и маме / Pexels

Есть такие вещи, которые можно подарить папе и маме на Новый год в качестве дополнительного сюрприза к основному подарку, чтобы сделать последний еще более приятным и уникальным:

елка в горшке – она подойдет и в том случае, когда вы думаете, что купить папе на Новый год, и когда выбираете подарок маме, ведь ее можно позже посадить на участке, чтобы наслаждаться красотой каждый год;

магнитики на холодильник – можно в виде елочных украшений, с символом Нового года 2022 или просто в зимней тематике;

декоративная подушка с тигром;

ключница или крючок для ключей с символом грядущего года;

деревянный "вечный" календарь, чтобы не нужно было менять;

брелки с тигром или на зимнюю тематику;

если вы не знаете, что подарить маме на Новый год, чтобы она получила настоящее удовольствие, тогда испечь вместе со своими детьми имбирные пряники или печенье по ее фирменному рецепту.

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