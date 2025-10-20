ТСН в социальных сетях

Украина
26
1 мин

Что подают мировым лидерам в Украине: кулинарная дипломатия Евгения Клопотенко

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, какие украинские блюда дегустируют президенты, премьеры и королевские особы во время визитов в Киев, и как через еду Украина выстраивает мягкую силу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Евгений Клопотенко и принц Гарри

Евгений Клопотенко и принц Гарри / © Instagram Евгения Клопотенка

Украина выстраивает свою культурную дипломатию не только через символы, историю и искусство, но и через национальную кухню.

Об этом информирует "Радио Свобода".

В этом убежден известный шеф-повар Евгений Клопотенко, уже третий год готовящий для высших иностранных делегаций и мировых лидеров, посещающих Украину.

Главные позиции меню, которое обычно предлагают иностранным политикам, состоят из традиционных, но глубоко идентичных украинских блюд: борщ (в разных региональных интерпретациях), качаная каша, верещака, сырники и т.д.

Борис Джонсон впервые попробовал сырники и узнал, что борщ именно украинский, а для лидера Индии блюда проходили особый протокол безопасности: все перебили в блендере.

В дипломатии это уже называют формулой Soft Hard Power – мягкая сила из-за блюда, но с жестким политическим результатом.

Напомним, что во время визита в Украину европейские лидеры Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер и Фридрих Мерц попробовали традиционные блюда украинской кухни.

