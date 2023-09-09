Что показали проверки ВЛК и что придумали с "ограниченно пригодными": Лубинец рассказал детали

В Украине проверили уже 75% военно-врачебных комиссий. Зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем как непригодным, а мужчинам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали справки "ограниченно годный".

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона 9 сентября.

"Проверки ВЛК осуществляет наш институт. По состоянию на сейчас проверили уже 75% ВЛК, до конца месяца стоит задача проверить 100% ВЛК в Украине. Что касается решения "ограниченно пригодный". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, являются диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", — подчеркнул омбудсмен.

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По мнению Лубинца, нужно убрать это понятие "ограниченно пригодный".

"Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе, или может быть в составе ракетных войск, может заниматься айти. Я дал рекомендацию на СНБО, что вопрос "ограниченно пригоден", или "непригоден", или "полностью пригоден" — это нужно урегулировать через военные профессии. И таким образом четко показать гражданину: если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден именно для прохождения службы в войсках, которые не связаны вообще с передовой", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что это должно быть максимально прозрачно, понятно гражданам, максимально цифровизировано.

"Электронные базы должны быть доступны как для граждан, так и для врачей, и для таких институтий, как моя, которые осуществляют парламентский контроль. Именно это исключит возможность, на мой взгляд, с одной стороны этой коррупции, с другой стороны, позволит защитить права граждан, если они нарушаются", – резюмировал омбудсмен.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый перечень болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограничено пригодными.

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