Что положить в оливье вместо соленых огурцов на Новый год: все возможные варианты

Чем заменить соленые или маринованные огурцы на Новый год в оливье, читайте в материале ТСН.ua.

Что делать, если все ингредиенты для оливьев подготовлены, а соленых или маринованных огурцов нет, чем их можно заменить. А если просто хочется разнообразить вкус традиционного новогоднего салата?

Чем можно заменить огурцы в оливье

В Европе вместо соленых огурцов обычно кладут оливки или маслины. Звучит необычно, но действительно получается очень вкусно: пикантная солоноватая кислинка этого продукта прекрасно сочетается с вареными яйцами, горошком и колбасой.

Если добавить каперсы, существенную разницу заметят, пожалуй, только настоящие гурманы. Различить можно будет только с виду, они напоминают мелкие горошины, а по вкусу почти такие же, как соленые огурцы.

Можно добавить грибы. И это уже будет что-то новое, по вкусу - не совсем традиционный новогодний салат. Если есть возможность выбирать, добавьте вместо огурцов рыжики, грузди, любые соленые лесные грибы. Важно выбирать такие грибы, у которых структура не мягкая, а упругая.

Вместо соленых огурцов подойдут маринованные овощи, например маринованные кабачки, патиссоны.

Гурманы говорят, что моченые яблоки в салате дают потрясающий вкус в сочетании с копченой курицей.

Особенный, действительно новогодний вкус придаст оливье груша.

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