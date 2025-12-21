Что получит Россия в случае контроля над Донбассом: какую ценность имеет регион

Полезные ископаемые Украины / © Getty Images

Украина владеет значительными запасами полезных ископаемых — от угля и газа до лития, титана и редких элементов. Наиболее насыщенные ресурсами регионы сосредоточены на юго-востоке страны, где исторически сформировалась мощная промышленная и горнодобывающая база.

Об этом говорится в материале NZZ.

По информации западных СМИ, разработанный в США "мирный план" предусматривает сохранение за Россией оккупированных территорий, включая весь Донбасс. Если такой сценарий будет реализован, Украина рискует потерять не только территорию, но и значительную часть своего ресурсного потенциала, имеющего стратегическое значение как для самой страны, так и для Европейского Союза.

Уголь: основа индустриального Донбасса

Донбасс является главным угольным бассейном Украины уже более двух веков — первую шахту здесь открыли еще в 1796 году. Общие подтвержденные запасы каменного угля на оккупированных территориях оцениваются в 27,6 млрд тонн. Еще около 8 млрд. тонн считаются перспективными, но недостаточно исследованными. Из-за военного положения эти данные сейчас засекречены.

По оценкам Госгеонадр, в случае полной потери Донбасса Украина потеряет контроль над примерно 67% своих угольных запасов без учета территорий, оккупированных Россией еще с 2014 года. Большинство из почти 150 шахт уже находятся под контролем РФ.

В 2021 году Украина добыла 29 млн тонн угля, из которых 41% приходилось на оккупированные или потенциально угрожаемые регионы. При этом отрасль остается проблемной: большинство шахт технически устаревших, опасных и экономически убыточных. В то же время приватизированные и модернизированные шахты Днепропетровской области в 2021 году обеспечивали более половины всей добычи в стране и остаются вне досягаемости РФ.

Литий, редкие металлы и титан

Переход к "зеленой" энергетике невозможен без лития – ключевого элемента для аккумуляторов. Украина имеет одни из самых больших запасов лития в Европе. По оценкам украинских месторождений лития и графита хватило бы для производства батарей для примерно 20 млн электромобилей.

Известно по меньшей мере четыре месторождения лития, два из которых расположены на оккупированных территориях в Донецкой и Запорожской областях. Пока ни один из них не разрабатывается промышленно. В то же время эксперты отмечают, что уровень геологической разведки в Украине остается недостаточным, а потенциал — значительно больше ныне известного.

Кроме лития, на оккупированных территориях сосредоточены залежи тантала, ниобия, рубидия, цезия и других критически важных элементов. По данным британского центра CEOBS, в Украине идентифицировано 37 месторождений критических минералов, из которых восемь находятся на оккупированных землях. До полномасштабного вторжения работало только одно из них.

Украина также занимает ведущие позиции в Европе по запасам урана, марганца, титана и железной руды. Основные железорудные месторождения расположены к востоку от Днепра, вдали от линии фронта, хотя часть из них — в Крыму и на временно оккупированных территориях.

Газ, нефть и атомная энергетика

У Украины есть третьи по величине запасы природного газа в Европе, однако они разработаны лишь частично. Основные месторождения сосредоточены на северо-востоке, западе страны и шельфе Черного моря. В настоящее время Россия контролирует около 20% газовых запасов Украины и около 150 газодобывающих предприятий.

В то же время, проблема Украины сегодня — не дефицит газа, а ограниченный спрос и сложности с реализацией. Похожая ситуация и с нефтяными запасами, значительная часть которых сосредоточена в регионах, не охваченных боевыми действиями, в то время как крымские месторождения уже находятся под контролем РФ.

Украина также остается самой большой в Европе страной по запасам урана и покрывает около половины своих энергетических потребностей за счет атомной генерации. Основные урановые месторождения расположены в центральной части страны и не находятся в зоне боевых действий.

Сельское хозяйство: чернозем как стратегический ресурс

Украина владеет около 25% мировых запасов чернозема – одной из самых плодородных почвенных пород в мире. Это делает страну одним из ключевых игроков глобального аграрного рынка, в частности, в производстве пшеницы, подсолнечника и рапса.

С начала полномасштабной войны площади посевов пшеницы сократились с 7,3 млн. га в 2021 году до 6,3 млн. га. По оценкам компании One Soil, Россия сейчас контролирует около 1,6 млн га украинских пшеничных полей – четверть всех посевов. В 2025 году на оккупированных территориях было собрано около 7,2 млн тонн пшеницы, что составляет около 25% общего объема производства в Украине.

Кроме того, под контролем РФ находятся 18% посевов рапса и 15% подсолнечника.

Цена возможного "мира"

В случае принудительной потери Донбасса и других оккупированных территорий, Украина рискует потерять доступ к значительной части своих природных ресурсов. Даже если многие из них пока не разрабатываются, в долгосрочной перспективе это означает ослабление экономического потенциала, потерю индустриальной базы и уменьшение возможностей для послевоенного восстановления.

Таким образом, вопрос территорий в потенциальном мирном плане — это не только о границах, но и о контроле над ресурсами, которые будут определять экономическое будущее Украины на десятилетие вперед.

Напомним, представители США требуют, чтобы Украина уступила неоккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как условие для мирных переговоров с Россией.