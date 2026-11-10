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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Что помешало Украине продолжить наступление на Крым после освобождения Херсона: Залужный ответил

В своей новой статье Залужный назвал Херсонскую операцию «последней великой битвой старой войны» и подчеркнул, что дальнейшее продвижение напрямую зависело от скорости и объемов поставок западного вооружения.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Залужный объяснил, почему после освобождения Херсона ВСУ не продолжили наступление

Залужный объяснил, почему после освобождения Херсона ВСУ не продолжили наступление / © Getty Images

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему после освобождения Херсона ВСУ в ноябре 2022 года Украина не продолжила наступление на левобережную Херсонщину и дальше в Крым.

Об этом Залужный написал в своей статье для Украинской правды, отрывок из которой он опубликовал в своих соцсетях.

По его словам, Херсонская наступательная операция — это последняя большая битва старой войны, в которой украинцы победили.

«Наступать в открытую степь было крайне сложно, а Россия оборонялась там тогда еще живой элитой своего войска — десантниками и морской пехотой. Но это не остановило украинскую армию, которая принудила оккупантов к очередному жесту доброй воли на правом берегу Днепра. Херсонская операция была и апогеем еще одной малоизвестной, но очень важной международной логистической операции. Операции старого мира, где демократии были едины и готовы воевать», — вспомнил экс-главком.

Залужный не утверждает, что у Украины был утвержден план наступления на Крым после освобождения Херсона. Однако он признается, что любой замысел сил обороны и оперативные способности зависели от поставок вооружения западными партнерами.

«Заблаговременное поступление большего количества высокоточных систем, артиллерийских боеприпасов, бронетехники могло бы создать более благоприятные условия для развития наших действий как в конце 2022-го так и в начале 2023 года. Однако и это зависело от многих факторов, где основным были политические решения и работа наших дипломатов», — объяснил экс-главком

Ранее Валерий Залужный заявил, что целью России все украинцы. Экс-глаком ВСУ призвал международных партнеров остановить российский террор, помогая Украине с ПВО.

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