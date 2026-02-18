Что поможет городам Украины выжить после ударов РФ по энергетике: эксперт назвал решение

Энергетика / © Associated Press

Эксперт сказал, что является ключом к выживанию городов во время обстрелов энергетики . Это автономная генерация.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "КИЕВ24".

Необходимо установить объекты гарантированной мощности

По словам эксперта, независимые источники энергии на объектах водоснабжения должны быть гарантированы — не зависящие от погодных условий. Он признает, что в Одессе реализовать такую децентрализацию легче, чем Киеву, из-за структуры подчинения объектов. Но это важно для каждого города.

«Установка объектов нового поколения – гарантированной мощности – которая не зависит от погодных условий. Но присоединена к обеданной энергосистеме. Только тогда она повышает устойчивость и надежность энергетических систем», - подчеркнул он.

Напомним, РФ ударила о ТЭС Одессы . В результате обстрела пострадало оборудование, оно нуждается в длительном ремонте. На местах усиленно работали энергетики, чтобы опереативно возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и ликвидировать последствия атаки.