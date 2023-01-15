Что посеять в январе на рассаду, чтобы получить ранний урожай

Какие овощи, ягоды и цветы с длинным периодом развития можно посадить в январе, читайте в материале ТСН.ua

Январь – месяц, когда многие дачники начинают высевать на рассаду разнообразные культуры. Рассказываем, какие растения можно сеять в первый месяц зимы.

Овощи, которые можно высевать в январе

Семена корневого сельдерея покрыты оболочкой, содержащей эфирные масла, которая в определенной степени сдерживает их прорастание. И сами сеянцы, которые наконец-то появятся, развиваются очень долго. Поэтому эту культуру следует сеять как можно раньше, в январе.

что сеять в январе — сельдерей

Если вы хотите вырастить за один сезон полноценную луковицу, следует посеять лук именно в январе. Семена лука и рассада долго прорастают, и чтобы лук до конца лета успел нарастить хорошую головку, посейте его в январе. Также в январе следует посеять такой вид лука как лук порей.

В январе можно посеять на рассаду позднеспелые сорта баклажанов и перца. Поздние сорта этих культур отличаются более насыщенным вкусом и ароматом, чем ранние, и в холодных регионах не успевают созреть. Поэтому, чтобы ускорить их плодоношение, нужно увеличить продолжительность рассадного периода с помощью раннего посева.

Что сеять в январе – баклажаны

Помимо поздних сортов баклажанов и перца, в январе можно посеять и поздние сорта высокорослых томатов. Поскольку рассада томатов растет быстро, а при недостаточном освещении еще и сильно вытягивается, для раннего посева лучше помидоры высаживать в отдельные емкости. Почву нужно опрыскать теплой водой перед посадкой.

Какие ягоды можно посеять в январе

Из ягодных культур в январе можно посеять семена земляники и ремонтантной клубники. Это растение обычно растет достаточно долго, но если его посеять в январе, то можно получить спелые ягоды уже в середине лета. Конечно, в апреле рассаду нужно пересадить в теплицу, а в мае уже пересадить клубнику в грунт.

В чем плюсы такого посева – он дает здоровую, не зараженную грибком или вирусом рассаду, можно вывести новый сорт, можно получить урожай уже этим летом.

Что сеять в январе-клубнике

Цветы, которые можно сеять в январе

Для украшения клумб, балконных ящиков и уличных кашпо, а также для раннего продолжительного цветения можно посеять на рассаду петунию и лобелию.

В январе можно приступать к посеву на рассаду гвоздики Шабо, турецкую, садовую, которая не менее популярна, чем петуния. Поскольку от посева до цветения этого растения истекает длительный срок, гвоздику высевают на рассаду одну из первых среди цветов.

Что сеять в январе – гвоздику

Январь – оптимальное время для посева бегонии на рассаду.

Следует посеять в январе бальзамин, который выращивают на уличных клумбах, так и в саду.

Чтобы эустома зацвела в июне, ее нужно посадить в первый месяц года.

Что сеять в январе – эустоме

Удачным будет решение, если в январе высеять такие комнатные цветы как пеларгония, бальзамины, фуксии и острый перчик.

Если посадить луковичные цветы – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы в январе, в начале марта их можно пересадить на клумбу для созревания.

На что обратить, если высевать культуры в январе

Январь – месяц холодный с коротким световым днем. В помещении могут наблюдаться перепады температуры, что может повлечь за собой появление грибков. Поэтому лучше выращивать столько рассады, чтобы она поместилась на подоконнике, где сохраняются лучшие условия для выращивания растений.

Желательно контролировать температурные условия и чтобы увеличить шансы на успешное развитие культур организовать подсветку январской рассады.

Читайте также: