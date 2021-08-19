Что посмотреть на выходных: подборка исторического кино к 30-летию Независимости Украины

В подборке вы найдете специальный тематический канал к 30-летию Независимости Украины.

Впереди — праздничные выходные и один из важнейших праздников каждого украинском — День Независимости.

Редакция ТСН.ua вместе с Киевстар ТВ, общей платформой онлайн-телевидения 1 + 1 media и Киевстар, подготовили подборку исторического кино по этому случаю.

Кроме классики украинских и зарубежных художественных фильмов, в подборке вы найдете специальный тематический канал к 30-летию Независимости Украины с подборкой документального кино — Украина. 30 шагов вперед. На канале собрано новейшие украинские исторические проекты с интересными, нетипичными фактами о нашей стране, событиях и людях, которые творили историю.

Документальное кино

Масштабный документальный проект-исследование производства 1 + 1 Production рассказывает о навязанные исторические мифы и искажения, которые веками скрывали настоящие события и деятелей, которые творили украинское государство. С помощью фактов и современной науки команда проекту пытается раскрыть самые исторические загадки и рассказать зрителям умалчиваемые ранее эпизоды нашей истории.

Украинское кино

"Тени забытых предков"

Поэтическая история любви украинских Ромео и Джульетты в поразительном шедевре Сергея Параджанова. Этот фильм уже давно стал знаковым классикой для украинского и мирового кинематографа, на который до сих пор равняются современные режиссеры. Между двумя гуцульскими родами — Палийчуков и Гутенюк, десятки лет пылала рознь. Несмотря на это, Иван Палийчук полюбил красавицу из вражеского рода — Маричку, которой суждено прожить короткую жизнь. Съемки фильма проходили в настоящих гуцульских домах в окрестностях села Криворивня (Ивано-Франковская область), где Михаил Коцюбинский написал свою легендарную повесть.

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"Черный ворон"

События фильма разворачиваются в 1922 году, когда шансов сохранить собственное государство почти не оставалось. Советская власть не могла подавить деятельность организованных повстанческих отрядов Холодного Яра, которые несмотря на все продолжают борьбу за свое государство, будучи верными лозунгу: "Воля Украины или смерть". Бывший офицер УНР Иван Черноус приезжает к своему отцу и становится свидетелем наращивания большевистскими оккупантами военной мощи. Враждебная власть оказывает издевательство над местными жителями. Не желая больше терпеть насилие врага, Иван подается в ряды повстанцев и, став атаманом Черным вороном, начинает борьбу за будущее своей семьи и родного края. Фильм создан телеканалом 1 + 1 по одноименному роману Василия Шкляра.

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"Славяне"

Украинскую-словацкую исторический телесериал, основанный на древнеславянской мифологии. Языческие обряды, верования в духов природы, древние традиции и охоты с луками — это все о поселении славян VII в. н.э. В славянском племени происходит противостояние светлых и темных сил — между юной травница Драгой и местным жрецом. Их жизнь кажется очень необычным и главные ценности предков славян остаются актуальными до сих пор: защита родной земли, единство в противостоянии с врагом и отвага в борьбе за справедливость.

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"Захар Беркут"

Исторические события разворачиваются в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой продолжает двигаться на запад, истребляя все на своем пути. Средневековые государства в Европе с ужасом ожидают вторжения, а тем временем славянские племена собираются с силами, чтобы дать отпор врагу. Ночью брать Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы скорее отомстить и уничтожить поселения дерзких охотников. Община во главе с Захаром Беркутом готова к битве с чужаками, а главари есть план, как остановить нашествие.

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"Сторожевая застава"

По невероятных обстоятельств, во время солнечного затмения, обычный мальчик Витька попадает в прошлое, во времена Киевской Руси, где в самом разгаре происходит решающая битва добра и зла. Рядом с ним легендарные богатыри из книг, а в его руках — магический камень, дающий мощную силу. Теперь школьнику придется бороться с силами черной магии. Но хватит храбрости мальчику, чтобы заставить темноту отступить и сделать все, чтобы будущее было таким, каким знаем его мы?

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"Цена правды"

События разворачиваются в 1933 году. Советник премьер-министра Великобритании, валлийский журналист Гарет Джонс приезжает в Москву с намерением взять интервью у Сталина. Его новая знакомая Ада Брукс открывает ему глаза на то ужас, который происходит в Советском Союзе — бесконечные репрессии, убийства, жесткая цензура. Рискуя собственной жизнью и скрываясь от советских спецслужб, Гарет Джонс делает репортаж о Голодоморе в Украине, который разоблачает преступления режима и рассказывает на весь мир правду о том, что на самом деле скрывается за публикациями о счастливой жизни и процветания в Стране Советов.

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"Век Якова"

Украинский исторический минисериал — экранизация телеканала 1 + 1 одноименного романа Владимира Лиса. Через судьбу 100-летнего Якова в сериале рассказывается история нескольких поколений в бурных событиях украинской истории XX века. В сюжете переплетается настоящее и эпизоды с молодых лет Иакова, которые демонстрируют насколько сногсшибательно состояли судьбы людей под влиянием исторических событий.

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Зарубежное кино

"В ожидании варваров"

Острая драма снята по одноименному роману лауреата Нобелевской премии Джона Кутзее. Небольшой город на окраине могущественной и деспотической империи взволновало сообщение о возможном нападении племен из соседних пустынь. Полковник Джолли, который только что прибыл из столицы, готов на что угодно, чтобы защитить Империю. Ему поручено подавить малейшие попытки варваров — коренных жителей пустыни, поднять восстание. Полковник неистово и жестоко расправляется с жителями, свидетелем чего стал городской судья. Судья не готов терпеть несправедливость и кровожадность Империи и начинает бунт против системы.

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"Королева Мария"

Увлекательная драма о правлении королевы Марии Эдинбургской, последней монархини Румынии, раскрывает несколько ярких страниц его биографии. После Первой мировой войны именно она вносит главный вклад в расширение границ королевства, добившись признания объединенной Великой Румынии на Парижской мирной конференции 1919 года. Невероятные декорации, впечатляющие костюмы, судьбоносные события и интригующая история перенесет зрителей в эпоху начала ХХ века.

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"Томирис"

Масштабный историко-героический киноэпос о бесстрашной степную королеву, основанный на событиях VI века до н. е., записанных Геродотом. В разгар внутренних конфликтов кочевого народа Скифии, предатели убили вождя Спаргапа. Долгие годы его дочь Томирис жаждала мести, и, став великим воином, готовится дать отпор царю персов. Ее ждет кровавый бой с могущественным врагом — персидским царем Киром II Великим, выступил со своей армией против вольного степного народа.

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"Александр"

Историческая, биографическая драма рассказывает о жизни величайшего полководца в истории человечества — Александра Македонского. Рассказ ведется от лица близкого друга, военачальника Птолемея, который после смерти Александра стал наместником Египта. В возрасте 25 лет он завоевал большую часть мира и изменил судьбу человечества.

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"Людвиг Баварский"

Фильм-биография об одном из самых экстравагантных европейских правителей XIX века. Изящный эстет Людвиг II, заняв престол в 18 лет, был совсем далек от власти и стремился дарить своим подданным красоту и гармонию. Молодой монарх боится, что не оправдает надежды отца, ведь он не любит и не понимает идею войны. По иронии судьбы его страна оказывается втянутой в непростые вооруженные конфликты и Людвиг, почувствовав вкус политической игры становится ключевой фигурой баварской истории.

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"Один король — одна Франция"

События разворачиваются в Париже, во время первого периода Великой французской революции. Каждый гражданин понимает свой долг перед родиной, и происходит одно из самых знаковых событий в истории Франции — битва за Бастилию. Падение крепости стало символом завершения многовековой империи. Героические юноша и девушка Француаза и Базель — влюбленная молодая пара, которая оказывается в водовороте восстания. Вместе они активно участвуют в создании нового политического устройства страны и одновременно меняют свои жизни.

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"Убить короля"

Историческая драма рассказывает о временах правления Карла I в XVII веке в Англии. Из-за политики абсолютной монархии и церковные реформы в стране разворачивается гражданская война. Генерал Томас Фэйрфакс празднует победу над войсками Карла I со своим верным сподвижником Оливером Кромвелем. Теперь пришло время восстанавливать страну. Короля свергнут, но бывшие союзники не могут договориться о дальнейшей судьбе монарха.

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"Агора"

Широкомасштабная драма стала самым кассовым фильмом года в Испании. Картина обратила внимание мировой аудитории на проблемы фанатичной жестокости и массового ослепление, показаны через трагической судьбе мудрой Гипатии, жившей в конце IV века н. е. Древний мир переживает период упадка: античные традиции и учения тускнеют под натиском христианской религии. В это переломное время премудрая Гипатфя, дочь директора Александрийской библиотеки, проводит дни в постижении наук. Из-за этого она отказывается от любви своего ученика Ореста, будущего префекта города, и даже не замечает тайной страсти своего раба Давуса. Но вскоре растущая борьба между язычниками и христианами изменит иерархию героев и привычное течение жизни.

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"Брекзит"

Фильм основан на реальных событиях и приоткрывает завесу тайны над тем, как было принято одно из самых судьбоносных решений в новейшей истории Великобритании на референдуме по вопросу выхода из ЕС. Политическая драма проливает свет на события 2016 и показывает ключевых лиц политического процесса в стране. Фильм основан на книгах редактора "Sunday Times" Тима Шипмен и экс-директора по связям с общественностью правительства Великобритании Крейга Оливера.

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