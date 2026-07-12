Что потеряли Украина и мир после смерти Линдси Грэма: ответ Портникова

Портников о Линдси Грэмеа / © Офис президента Украины

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Журналист и публицист Виталий Портников прокомментировал смерть сенатора Линдси Грэма. В частности, журналист назвал его последним ястребом Америки.

Об этом Портников написал у себя в Facebook.

Портников о смерти Линдси Грэма

Портников проанализировал политический путь американского сенатора Линдси Грмма, известие о смерти которого всколыхнуло США и Украину. Внезапная смерть политика произошла сразу после того, как он посетил Украину в десятый раз во время войны.

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Портников пишет, что Грэм отличался от классических законодателей-дипломатов, поскольку всегда акцентировал внимание на необходимости силового давления на авторитарные режимы и их лидеров. По его убеждению, именно такая непоколебимая позиция Соединенных Штатов является залогом безопасности для демократических стран в современном мире.

«Поддержка сенатором Грэмом Украины с того времени, когда началась российская агрессия против нашей страны, всегда была последовательной и принципиальной. Ведь и во всех других случаях, когда Россия совершала агрессивные действия, сенатор придерживался именно такой позиции», — пишет Портников.

В 2008 году, во время вторжения РФ в Грузию, ставшего прологом к масштабным войнам на постсоветском пространстве, он четко призвал администрацию Джорджа Буша к более решительным шагам по защите грузинского суверенитета.

Кроме этого, сенатор настаивал на жесткой линии в отношении Ирана и других диктатур, угрожающих безопасности США и их региональных партнеров.

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Портников делится, что фигура Грэма в условиях, когда двухпартийная поддержка Украины и Израиля в Вашингтоне начала распыляться между отдельными лагерями республиканцев и демократов, осталась уникальной, поскольку он выступил опорой для обоих государств.

«И это также напоминание о том, какой должна быть политика Соединенных Штатов в отношении демократических стран, борющихся за свое существование в противостоянии с отвратительными диктаторскими режимами — режимами, считающими, что сила, принуждение и идеологические выдумки могут быть оправданием для убийства гражданских граждан и захвата чужих территорий».

В то же время публицист выражает скепсис о том, усвоит ли современный политический класс США уроки этой эпохи. В американскую политику пришли деятели, ориентированные на быстрые избирательные победы и заигрывание с электоратом вместо отстаивания базовых ценностей.

Портников предостерег, что игнорирование военных угроз становится риском гибели и катастроф для все большего количества стран.

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По словам Портникова, Грэм останется воплощением политики, которая дарила миру надежду на сохранение мира в самые сложные десятилетия, а его политическое наследие может стать ориентиром для выхода из нынешнего глобального кризиса безопасности.

Что известно о смерти Линдси Грэма

Напомним, 11 июля в возрасте 71 года после короткой и внезапной болезни скончался влиятельный сенатор-республиканец и близкий соратник Дональда Трампа Линдси Грэм.

По данным NBC News, вечером субботы служба экстренной помощи получила вызов об остановке сердца у него дома на Капитолийском холме, после чего парамедики забрали политика на скорой. Семья Грэма выразила благодарность за молитвы и попросила о конфиденциальности в этот трудный период.

Сенатор был последовательным поклонником Украины в команде Трампа. Он публично поддерживал ее в войне против России даже во время охлаждения отношений между президентами Трампом и Зеленским после скандала в Белом доме в феврале 2025 года.

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