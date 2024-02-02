Что прежде всего нужно изменить в законе о мобилизации: мнение генерал-лейтенанта

Ситуация с мобилизацией, которая должна была быть проведена еще в прошлом году, когда военные обращались к руководству. Тогда это выглядело так, будто это происходит с другим народом, с другой страной. Если закон о мобилизации очень сложен и его нужно долго и серьезно дорабатывать, то дайте дополнительные полномочия группам ТЦК с полицией.

Об этом сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

По мнению эксперта, прежде необходимо упорядочить учет военнообязанных с 18, а не с 27 лет. Кто-то считает, что должны воевать люди среднего возраста и пожилые люди, но с таким подходом войну выиграть очень сложно.

"Молодежь будет тренироваться в спортивных залах, заботиться о своем здоровье и т.д., а старшие люди будут воевать. Я, конечно, за то, чтобы наша молодежь была здорова, но это не значит, что в такой сложный для страны момент она не должна поддерживать свой народ. Это неправильно", – считает Романенко.

Он уверен, что мы справимся с этими проблемами. Сегодня самое главное – остановить продвижение врага, укомплектовать наши подразделения и части на фронте, формировать новые бригады, которые будут проводить деоккупацию.

"Эти задачи нужно выполнять. Плохо, что это делается медленно", – подытожил он.

Напомним, призывной возраст и его регулирование в Украине в период военного положения вызывают обсуждения и размышления. Так, в новом законопроекте №10378 говорится о 25 годах. Более того, Верховная Рада Украины приняла Закон об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

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