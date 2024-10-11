Что прежде всего подорожает вследствие поднятия налогов: объяснение эксперта

Налоговые перевели нагрузку на банки, а также авансовые платежи обязали производить АЗС. Банкиры и владельцы бензоколонок переведут это на конечного потребителя.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Они увеличения налогообложения переведут в конечную цену. И за все заплатит население вместе с малым бизнесом", – говорит эксперт.

При этом непонятно, почему депутаты отказались от большинства европейских норм, прежде всего, на крупный капитал. К примеру, налог на роскошь, который есть у большинства

"Почему у нас такой малый налог на дивиденды по корпоративным правам? Это все налогообложение крупного капитала, супер-богачей. То есть получается, что у нас изменения прошли по принципу: сдерем с рядового украинца и малого бизнеса последнюю шкуру, а большой капитал власть имущих не побеспокоим", – подытожил Павловский.

Напомним, Верховная Рада 10 октября поддержала историческое повышение налогов. В частности, военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. Однако такие изменения коснутся не всех.

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