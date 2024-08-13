Что приблизит мир и безопасность в Украине: Зеленский дал ответ (видео)

Чем больше российское военное присутствие будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для Украины и настоящая безопасность, подчеркнул Владимир Зеленский.

Сейчас всем в Украине нужно действовать также объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в интересах нашего государства.

Об этом сказал президент Украины в вечернем видеообращении к украинцам 13 августа.

"Сейчас мы поступили так же: мы вновь доказали, что в любой ситуации мы, украинцы, способны достигать своих задач – способны защищать свои интересы и свою независимость. И мы должны полностью использовать наши достижения. Так и будет", – отметил он.

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Президент подчеркнул, что сейчас внимание приковано к каждому направлению защиты нашего государства, ко всем фронтовым направлениям.

"Донетчина – Покровский, Торецкий, Краматорский. Харьковщина. Юг. Отдельное внимание – Курской области, а значит, защите всех наших пограничных громад рядом. Чем больше российского военного присутствия будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно наделало. И оно отвечает. Я горжусь нашими людьми! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский назвал количество населенных пунктов, контролируемых Украиной на Курщине.

Зеленский: отдельное внимание - Курской области! Там 74 города и села под контролем ВСУ!