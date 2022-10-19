Что приготовить, если нет электричества и газа — крупы, которые не обязательно варить

Из-за массированных ударов на инфраструктуру многие украинские города остаются без электричества и газа. Как питаться в таком случае, что приготовить — читайте в материале ТСН.ua

Некоторые крупы достаточно на время залить кипятком, а есть крупы, которые превратяться в кашу, настоявшись в холодной воде.

Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности советует на случай чрезвычайных ситуаций заранее запастись консервами, сухой сублимированной пищей, супами, кашами и пюре, которые для того, чтобы потреблять, достаточно залить холодной водой.

Каши, которые можно заливать кипятком для потребления:

Ячную крупу достаточно залить кипяченой водой и оставить на 2-3 часа.

достаточно залить кипяченой водой и оставить на 2-3 часа. Для приготовления пшенной каши залить крупу кипятком на один час.

залить крупу кипятком на один час. Чтобы приготовить пшеничную кашу , достаточно залить кипятком крупу, закутать сосуд в одеяло и подождать 30-50 минут для настаивания.

, достаточно залить кипятком крупу, закутать сосуд в одеяло и подождать 30-50 минут для настаивания. Булгур для быстрого приготовления лучше брать средний или мелкий размер. Мелкий булгур настаивается в кипятке 20 минут, средний – 40 минут.

Для приготовления этих каш крупы лучше настаивать в термосе.

Каши, для приготовления которых не обязательно нужен кипяток:

Эти каши можно заливать холодной водой, кефиром, молоком.

Гречневую крупу нужно заранее залить водой, молоком или кефиром, лучше всего это сделать с вечера в пропорции 1:2, чтобы с утра можно было есть. В магазинах продается гречка, на упаковке которой отмечается, что она обжарена и высушена. Поэтому простой воды будет достаточно, чтобы она набухла и стала пригодной для еды. В воде она должна настояться около 5 часов. А лучше 8-10. После этого ее можно употреблять.

Перловку можно заливать как кипятком, так и обычной водой. Заливают ее из расчета 1:3, а настаиваться в холодной воде она должна еще дольше гречневой — до 24 часов.

Быстро в обычной воде "готовится" кускус . Достаточно залить кускус на 20–30 минут для приготовления. А если есть кипяток хватит и 5-10 минут.

. Достаточно залить кускус на 20–30 минут для приготовления. А если есть кипяток хватит и 5-10 минут. Чтобы приготовить овсяные хлопья , залейте их холодной водой на 30 минут, если кипятком времени потребуется еще меньше.

Манную кашу залейте холодной водой или молоком и дайте 15-20 минут настояться.

Кино нужно залить холодной водой на ночь.

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