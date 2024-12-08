Что принесет январь и февраль 2025 года: синоптики рассказали о зимних сюрпризах

Зима забыла, что она зима. Синоптики спрогнозировали, где станет теплее в Украине. Однако без туманов, мокрого снега и дождя не обойдется. Какая будет погода 8 декабря и каких погодных "сюрпризов" ждать украинцам в январе и феврале 2025 года — рассказала в эксклюзиве TSN.UA Алина Туришин.

Идет потепление

В течение недели в Украине преобладала сухая погода, однако в выходные в большинстве областей ожидаются дожди и мокрый снег. Также прогнозируется потепление. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ветер будет преимущественно юго-восточный, с порывами 7-12 м/с. В воскресенье, 8 декабря, дожди ожидаются на севере и центральных регионах. Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также на востоке и юге страны будет в основном сухо. Ночью температура будет колебаться от 0 до +4 °C, днем +2…+4 °C. В южных областях днем несколько теплее +6…+8 °C, в Крыму до +10…+12 °C. В Киеве и области в выходные пройдет мокрый снег и дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, 8 декабря местами порывы до 15-20 м/с. В столице температура ночью и днем 2-4° тепла, в Киевской области ночью и днем 0-5° тепла.

Когда придет зима

О том, что вторая половина этой недели будет с осадками, рассказывал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, малоподвижные атмосферные фронты могут стать причиной небольших осадков, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается слабый, местами возможны туманы с выпадением туманов и образованием изморози при отрицательной температуре воздуха. А еще Игорь Кибальчич говорит, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой.

Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь. По его данным, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, однако ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, охватившей большую часть Европы. В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно прохладнее: В целом, по его данным, декабрь этого года будет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

Поскольку территория Украины у нас большая, есть предпосылки, что во второй декаде с прохождением циклонов с юго-запада могут быть определенные повышения температур в южных регионах, отметила Наталья Птуха.

Эксперт рассказала также, что в настоящее время многие ученые следят за так называемым полярным вихрем — стратосферными воздушными потоками, циркулирующими над Арктикой и Антарктикой в течение зимних месяцев, задерживая холодный воздух над полюсами.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что по состоянию на данный момент синоптики такого не ожидают.

Она заметила, что они, конечно, "будут чередоваться и со спокойной погодой".

В заключение она уточнила, что кое-где может быть также гололедица. Однако все будет зависеть от региона и температуры воздуха.

Каким будет январь

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет яростный

А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура месяца составит около 0°C – и если декабрь наоборот будет теплее прошлогоднего, будущий февраль обещает стать холоднее февраля-2024 на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной – +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Какая будет погода в новогоднюю ночь

Но сейчас на снег везет не очень, да и в последние годы не во всех регионах он есть даже на Новый год и к слову, синоптики уже рассказали какой будет погода в Новогоднюю ночь. В последнее время украинцам приходится привыкать к трендам погоды на Новый год. В эти дни погода в Украине уже не один год отличается аномально тёплыми показателями и отсутствием снега. В восточных регионах нашей страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2°С в ночное время. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. Жители западной Украины ближе к новогодним праздникам зимой будут радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега. Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза. В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал о прогнозе погоды на декабрь и сообщил, когда наступит настоящая зима.

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