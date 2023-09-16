Что принесли российские оккупанты в Мариуполь: жуткие фото военных преступлений

В Мариупольском городском совете напомнили, что во время захвата города было уничтожено 90% важной критической инфраструктуры.

В то время, когда российские оккупанты цинично поздравляют Мариуполь с Днем города, в городском совете, который не может осуществлять свои полномочия из-за войны, напомнили, что россияне принесли мариупольцам.

В Telegram-канале Мариупольского городского совета опубликованы жуткие фото разрушений и ужасных военных преступлений.

В сообщении напомнили, что российская армия совершала обстрелы Мариуполя с неба, земли и моря, а в течение 86 суток продолжалась сокрушительная блокада города.

“Превратили город в гетто. Целеустремленными поражениями оставили людей без воды, электроснабжения, связи, газа и тепла. Уничтожили гуманитарные склады с едой, водой и медикаментами. Обстреляли технику спасателей, которая могла бы спасти людей из-под завалов. Не пропускали гуманитарные грузы со стороны Украины и автобусы для эвакуации из города”, — перечислили военные преступления окупантов.

В Мариупольском городском совете напомнили, что во время захвата города было уничтожено 90% важной критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 2 тысяч многоквартирных домов, более 38 тысяч частных домов, полностью уничтожены 55% больниц и 40% школ

“Самое трагическое — убили мирных жителей. Умирали целыми семьями (дети, родители, пожилые люди). Число жертв колеблется, но это точно десятки тысяч убитых... Принесли войну, разрушение и смерть. Сделали из украинского Мариуполя, из символа восстановленного украинского Донбасса – братскую могилу и город расстрелянных мечтаний”, – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты во временно захваченном и разрушенном Мариуполе решили построить два банных комплекса.

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