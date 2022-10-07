Сколько ВСУ освободили территории на юге Украины: в ОП сообщили количество деоккупированных населенных пунктов

Украинская армия на юге вытесняет врага подальше. Уже уволено более 2 400 квадратных километров территории Украины, а это десятки населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

ВСУ уже деоккупировали более 60 населенных пунктов, среди которых:

6 населенных пунктов – в Херсонском районе;

61 – в Бериславском

По словам Тимошенко, в Бериславском районе проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, а из опасных регионов эвакуируют граждан.

Кирилл Тимошенко также отметил, что в селах Воронцовка и Высокополье возобновляют работу трансформаторов, а в Золотой Балке и Гавриловке Бериславского района восстанавливают мобильное покрытие.

"Да, по состоянию на сегодняшний день работу уже смог начать 1 мобильный оператор, другие провайдеры должны появиться вскоре. Также скоро восстановить покрытие планируют в Новоалександровке и Давыдовом Броде. Поскольку эти города только деоккупированы, из-за постоянных угроз, возникающих в результате боевых действий, максимальное возвращение государственных органов власти оказывается крайне трудным. Но, несмотря на это, мы делаем все возможное, чтобы наши люди уже сейчас чувствовали поддержку и помощь", — сказал советник.

В уволенные населенные пункты передают гуманитарную помощь, подразделения ГСЧС подвозят туда питьевую воду.

Также на деоккупированных территориях разминируют участки.

"Нацполиция, где это возможно, осуществляет фиксацию военных преступлений", — добавил Тимошенко.

С начала деоккупации в Херсонской области уже задокументировали 107 военных преступлений.

Добавим, что жизнь в оккупированном Мариуполе только усугубляется. Так, на видео зафиксировали, как местные жители были вынуждены стоять в длинных очередях за гуманитарной помощью, которую иногда завозят российские кафиры.

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