Что происходит на пунктах пропуска на выезд из Украины: актуальная информация

На границах Украины с Польшей и Венгрией наблюдаются накопления транспорта, особенно автобусов и легковых автомобилей. Наибольшие очереди зафиксированы в пунктах пропуска «Ягодин», «Устилуг» и «Косино».

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По данным пограничников, на польском направлении больше всего автобусов ожидает выезда в «Ягодине» (25 единиц) и «Устилуге» (22 единицы). Что касается легковых автомобилей, небольшая очередь в 25 машин зафиксирована только в «Устилуге». В пункте «Нижанковичи» ожидают 15 грузовиков, тогда как другие пункты, в частности «Рава-Русская» и «Грушев», работают без задержек.

На границе с Венгрией скопление наблюдается среди легковых автомобилей. Наибольшие очереди в пунктах «Косино» (30 машин) и «Вилок» (25 машин), в «Дзвинковом» ожидают 10 машин. Пункты «Тиса» и «Лужанка» сейчас работают в свободном режиме.

Относительно южного направления, пересечение границы с Румынией и Молдовой проходит без очередей. Пункты пропуска «Порубное», «Мамалыга» и «Росошаны» работают в обычном режиме для автомобилей, автобусов и пешеходов.

Пограничники напоминают о возможности воспользоваться электронной очередью «еЧерга» на сайте echerha.gov.ua, чтобы ускорить пересечение границы.

