Что происходит под Покровском: офицер "Легиона Свободы" назвал самую большую проблему

Ситуация в Покровске

В районе Покровска, Донецкой области, российские войска продолжают оказывать давление небольшими группами, применяя бронированную и легкобронированную технику. Хотя большинство атак украинские защитники отбивают, проблемы с логистикой и перемещением остаются ключевыми для окупантов.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал майор Нацгвардии и заместитель командира 4-го батальона «Сила Свободы» Владимир Назаренко.

По его словам, тактика врага остается неизменной — максимальное использование всех ресурсов.

«На самом деле в большинстве случаев растут не их успехи, а их потери. К сожалению, враг готов к этим потерям, и не только в живой силе, но и в технике, боеприпасах и орудиях», — отметил Назаренко.

Он добавил, что вражеская техника обшита щитами и решетками. Эти прямоугольные «коробочки» медленно ползут, пытаясь продвинуться.

Большинство групп нейтрализуются еще до достижения ключевых позиций, отметил военный. А группы, которые все же «просачиваются через огонь артиллерии и БПЛА, отрабатываются в стрелковых столкновениях, в прямом контакте».

«Самая большая проблема — это логистика и передвижение. Так называемая цепь зона постоянно расширяется. Враг из-за выбранного темпа терпит огромные потери, ведь в большинстве случаев его группы не доходят даже до точек накопления», — отметил офицер.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября сообщил, что ему «ничего неизвестно» о спецоперациях Главного управления разведки в Покровске.

Ранее, 31 октября, говорилось, что украинские силы, включая подразделения ГУР и ДШУ, провели рискованную, но успешную воздушно-штурмовую операцию к западу от Покровска. Целью было возвращение контроля за стратегически важными для логистики районами, считавшимися захваченными в РФ.