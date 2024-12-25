Что происходит после вражеского обстрела в Днепре: Филатов рассказал подробности

В настоящее время около 65 домов в Днепре остаются без отопления.

25 декабря, оккупанты нанесли массированный удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек.

Мэр города Борис Филатов рассказал о текущей ситуации в городе после обстрела.

По словам председателя, после атаки в Днепре остаются проблемы с теплоснабжением левобережной части города. Но газ, вода и электричество уже подаются.

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Он также отметил, что около 65 домов пока остаются без тепла.

В общей сложности по городу в домах 300 выбитых окон. Также повреждено 7 учебных заведений.

"Школы у нас в дежурном режиме, ведь сейчас каникулы", – отметил Филатов.

Мэр сообщил, что пришлось снова эвакуировать одну из городских больниц, где находится более сотни пациентов. Их распределят в другие лечебные учреждения Днепра.

Напомним, в результате атаки 25 декабря в Днепре повреждены инфраструктура, жилые дома и админздание.

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