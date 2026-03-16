Что происходит с бензином в Украине: в правительстве сделали заявление

В правительстве зафиксировали постепенное понижение ажиотажного спроса на бензин на украинских автозаправочных станциях. В настоящее время рынок обеспечен достаточным количеством горючего, а у операторов уже есть запланированные поставки на апрель.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совещания с представителями топливного рынка.

По ее словам, во встрече приняли участие представители Министерства экономики, Министерства энергетики, Антимонопольного комитета, Госпродпотребслужбы и крупнейших сетей АЗС.

«Наша цель – обеспечить горючим всех потребителей. Безусловным приоритетом остается бесперебойная поставка для Сил обороны, экстренных служб, а также для аграриев в связи с началом посевной», — отметила Свириденко.

Представители топливных компаний проинформировали правительство об имеющихся запасах и заграничных поставках, которые запланированы на апрель. По их данным, в настоящее время рынок снабжен ресурсом в достаточном количестве, а спрос постепенно стабилизируется.

В то же время государственная компания «Укрнафта», входящая в группу «Нафтогаз», продолжает формировать ориентир цен на бензин и дизель для рынка с учетом мировых изменений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.

Премьер-министр также поручила Антимонопольному комитету и Госпродслужбе продолжить мониторинг цен на топливо и оперативно реагировать в случае выявления нарушений, в то же время не создавая препятствий для работы бизнеса.

Кроме того, правительство вместе с операторами рынка согласовало дальнейшие совместные шаги для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке.

Отдельно Свириденко сообщила, что правительство готовит дополнительные программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. Речь идет, в частности, об единовременной помощи 1500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан, а также кэшбек на горючее в рамках программы «Национальный кэшбек».

Напомним, руководитель АМКУ Павел Кириленко назвал основные причины резкого удорожания бензина и дизеля. По его словам, это может быть вызвано не только по объективным причинам, но и «отдельными субъективными факторами». В частности, он акцентировал, что в прошлом году в Украине остановилось крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, поэтому сейчас почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта.