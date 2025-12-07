Что происходит с набором на контракт "18-24": Костенко рассказал подробности

Военный билет / © ТСН.ua

Рекрутинг в Вооруженные силы покрывает лишь половину необходимой потребности в новобранцах, а за все время удалось привлечь около тысячи военнослужащих. Система мотивации для новобранцев не всегда работает эффективно, из-за чего нужен комплексный подход к набору персонала.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире Новости.LIVE.

«Я сейчас точные цифры не знаю, но где-то на полгода назад это было чуть больше тысячи военнослужащих. При потребности месячной, объективно, мы набираем тридцать. Давайте хотя бы отталкиваться от того, что мы набираем. Тридцать — это половина от того, что нужно. Мы набрали тысячу за все время. Или это та мотивация, которая может смотивировать человека? Это когда мы говорим, нужно ли принуждение или не нужно», — добавил он.

По словам Костенко, нынешняя система рекрутинга не соответствует реальным потребностям армии. Хотя общее количество привлеченных военнослужащих составляет около тысячи, месячная потребность значительно выше, и фактически набирается лишь половина от необходимого.

Депутат подчеркнул, что действующие стимулы, такие как финансовая мотивация или четкие сроки службы, частично работают, но этого недостаточно. Он отметил, что критика и советы по рекрутингу не всегда решают проблему, и для эффективного набора нужно комплексно подходить к вопросу.

Костенко также отметил, что рекрутинг — это не просто административная задача, а вопрос безопасности и жизни людей, который требует серьезного стратегического подхода.

