Что происходит с психикой в условиях войны и как на это реагировать

Что происходит с психикой в условиях войны и как на это реагировать

Как утверждают эксперты, в ситуациях кризиса, войны тремя самыми критическими днями являются 5-й, 12-й и 21-й дни. Пятый день мы уже пережили. Следующий кризисный день – 12-й день, далее – 21-ый, а затем наступит новый уровень стрессовых навыков. Что происходит в эти дни читайте в материале TSN.ua

Как утверждают эксперты, в ситуациях кризиса, войны, тремя самыми критическими днями являются 5-й, 12-й и 21-й дни. Пятый день мы уже пережили. Следующий кризисный день – 12-й, далее – 21-й, а затем наступает новый уровень стрессовых навыков, наступает адаптация. Что происходит в эти дни и как реагировать, читайте в материале TSN.ua.

После 96-ти часов с начала кризиса накапливается усталость нервной системы и тех частей мозга, которые отвечают за реакции. Как следствие, чувствуется легкая дереализация, затуманенность, торможение мышления. Это нормально. В этот период нужно слушать ваше тело, ничего насильно не делать, стараться делать то, что хочется. Одновременно нужно начать ограничивать всевозможные стимуляторы – уменьшить потребление кофе, чая, а энергетики – вообще табу! Желудок и слизистые оболочки должны омываться водой, поэтому нужно пить воду, глоток за глотком как можно чаще.

Расслабляйте диафрагму. Следите за дыханием. Спрашивайте себя "а как я дышу?". Как только вы почувствовали, что в вашем дыхании участвуют ненужные мышцы — поднимаются ключицы, плечи, шея и челюсть — переводите ваше дыхание в живот. Дышать должен живот, а не грудь!

Проверяйте зрение. Спрашивайте себя "а что я сейчас вижу?", перечисляйте то, что видите, и лучше вслух. Вращайте головой, переводя взгляд из стороны в сторону, сверху вниз. Если проблемы, попробуйте перезагрузиться следующим образом. Закройте ладонями глаза на 10 секунд и в темноте, и поморгайте глазами. Затем откройте глаза и проверьте поле зрения.

Старайтесь как-то сохранить комфорт. Несмотря ни на что, соблюдайте гигиену, меняйте белье, чистите зубы, мойте руки.

То, что вам страшно – это нормально. Агрессия – абсолютно нормально! Давайте ей выход . Делайте что-то руками, задействуя мелкую моторику — например, возьмите крупы и перебирайте их. Играйте с детьми, играйте с животными, чаще гладьте их и обнимайтесь.

Если стали почаще ругаться, ругайтесь на здоровье!

Кто постоянно принимает какие-либо препараты — спрашивайте себя "я выпил?". А еще лучше – записывайте, что выпили, хоть на бумаге, хоть в телефоне. Можно вслух сказать во время того, как вы пьете: "Я выпил лекарство, в следующий раз буду пить его вечером/завтра".

Может возникнуть излишняя подозрительность, параноидальные явления, что нормально в такой ситуации. Не упрекайте себя за эти чувства. Если есть желание лишний раз проверить — проверяйте то, что вас беспокоит.

Чаще говорите "спасибо", "обнимаю", интересуйтесь, как у людей дела.

По материалам Татьяны Ярошенко