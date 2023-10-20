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Что происходит с вертолетами на аэродроме вблизи Бердянска: новые спутниковые фото

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1586
Время на прочтение
1 мин
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Что происходит с вертолетами на аэродроме вблизи Бердянска: новые спутниковые фото

Аэродром вблизи Бердянска.

Очевидно, атака стала очень болезненной для врага.

Российские войска переместили несколько вертолетов с аэродрома вблизи Бердянска. Это произошло после недавнего удара ВСУ американскими ракетами ATACMS.

Об этом пишет обозреватель Брэди Африк.

"Новые изображения оккупированного Россией аэропорта Бердянск показывают, что российские войска переместили несколько вертолетов с этого места после недавнего удара Украины из предоставленных США ATACMS", – отметил он.

Напомним, в результате ракетной атаки украинских войск 17 октября на аэродромы вблизи Луганска и Бердянска враг потерял 15 вертолетов.

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Дата публикации
Просмотры
1586
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