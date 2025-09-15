Что происходит в Днепропетровской области: военный объяснил

Фронт / © ТСН.ua

В Днепропетровской области армия РФ ежедневно проводит штурмовую работу. Оккупанты преимущественно ориентируются на централизованные асфальтные дороги, двигаясь вдоль них к населенным пунктам в направлении Покровска.

Об этом написал военный с позывным «Осман» Станислав Бунятов.

Также он прокомментировал ситуацию, которая складывается на Запорожье.

«Кроме штурмов в Днепропетровской области, активно активно работает в направлении Гуляйполя, ситуация там тоже нуждается в стабилизации», — завершил «Осман».

Как мы писали ранее, РФ не ставит своей целью захватить Днепропетровскую область. Ожесточенные бои возле админграницы объясняются их попытками захватить Покровск.

Так, стремление взять Покровск заставляет оккупантов маневрировать и действовать на грани административной границы, поскольку есть соответствующие особенности местности для охвата или частичного окружения города.

Напомним, россияне заявили о якобы успешном наступлении в Днепропетровской области. Мол, создается очередная «буферная зона».

Впрочем, на самом деле на фронте не подтверждаются никакие территориальные потери Украины.