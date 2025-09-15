- Дата публикации
-
Украина
Что происходит в Днепропетровской области: военный объяснил
Ситуация в Днепропетровской области сложная, россияне не прекращают штурмы.
В Днепропетровской области армия РФ ежедневно проводит штурмовую работу. Оккупанты преимущественно ориентируются на централизованные асфальтные дороги, двигаясь вдоль них к населенным пунктам в направлении Покровска.
Об этом написал военный с позывным «Осман» Станислав Бунятов.
Также он прокомментировал ситуацию, которая складывается на Запорожье.
«Кроме штурмов в Днепропетровской области, активно активно работает в направлении Гуляйполя, ситуация там тоже нуждается в стабилизации», — завершил «Осман».
Как мы писали ранее, РФ не ставит своей целью захватить Днепропетровскую область. Ожесточенные бои возле админграницы объясняются их попытками захватить Покровск.
Так, стремление взять Покровск заставляет оккупантов маневрировать и действовать на грани административной границы, поскольку есть соответствующие особенности местности для охвата или частичного окружения города.
Напомним, россияне заявили о якобы успешном наступлении в Днепропетровской области. Мол, создается очередная «буферная зона».
Впрочем, на самом деле на фронте не подтверждаются никакие территориальные потери Украины.