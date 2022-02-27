Что происходит в Харькове и области: оккупанты прорвались в город, преимущество на украинской стороне

Что происходит в Харькове и области: оккупанты прорвались в город, преимущество на украинской стороне

Преимущество на украинской стороне.

Оккупанты прорвались в Харьков, там продолжаются уличные бои. Преимущество на украинской стороне. В город прорвались машины захватчиков, а на складах с боеприпасами, в которые враг попал накануне до сих пор слышны выстрелы.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Что происходит в Харькове

В городе Харьков уже 4 часа продолжаются уличные бои. Как сообщают в обладминистрации, наши военные дают достойный отпор российским оккупантам. Они зажигают и уничтожают вражескую технику. По данным полиции, враги бегут из своих автомобилей и прячутся во дворах жилых домов или просятся в частные дома. Поэтому в полиции просят людей не открывать дверь, спрятаться в укрытиях и не выходить во двор.

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В 7:15 в Харьков прорвалась и легкая вражеская техника. В частности, в центр города. Этот факт подтверждает глава обладминистрации Олег Сиегубов. Колонны сейчас видят практически во всех районах города. Однако наши армейцы успешно дают им бой. В сети уже распространяется видео, как на проспекте Шевченко разбили вражескую колонну и сдаются в плен россияне, складывая свое оружие. Некоторые признаются, что пошли воевать против Украины под угрозой трибунала. Украинские армейцы уносят себе трофейное вооружение и уверяют, что вытеснили из города половину вражеского войска.

Харьковчане сообщают о взрывах в разных районах города и автоматических выстрелах. От обстрелов больше всего страдает район Салтовки. Там ночью попали в 2 дома. Предварительно: госпитализировали 2 человека, 1 пожилая женщина погибла. Разбит ракетой подъезд. С 4 вечера там нет света, потому что повреждены 2 электроподстанции.

В результате обстрелов повреждены также областной центр крови и детская областная больница. Центру крови пришлось переехать в подвал, и там они принимают доноров.

В метрополитене сейчас остаются тысячи человек. Туда привозят хлеб, печенье и еду. Правоохранители просят всех, кто остается в укрытиях, носить с собой паспорта, поскольку есть информация о передвижении диверсионно-разведывательных групп. Известно, что они могут переодеваться в гражданскую одежду и передвигаются группами по 2-3 человека. Волонтеры и военные останавливают всех подозрительных. Благодаря этому ночью задержали известного "антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Его ранее судили по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в массовых беспорядках.

Ситуация в Харьковской области

Русские вошли и в город Купянск. На странице городского головы появилось сообщение, что военные Российской Федерации перемещаются по городу и якобы заявляют, что их интересует исключительно общественный порядок. К сожалению, Вооруженных Сил Украины на территории купянского общества нет. Людей просят быть в укрытиях, а кто заметил российскую технику – сообщать.

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Ночью российские военные взорвали АЗС. Там сразу вспыхнул мощный пожар. Столбы дыма поднимались над городом, дым столбом, огонь ликвидируют до сих пор. Вечером враг гнал по складам с боеприпасами в Балаклее, там и сейчас слышны взрывы.

Стоят русские войска и в городе Волчанск. Мосты взорваны, поставок продуктов со стороны Харькова сейчас нет. Жители забрали муку и хлеб в магазинах.