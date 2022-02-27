Что происходит в Харькове и области: оккупанты прорвались в город, преимущество на украинской стороне

Преимущество на украинской стороне.
Оккупанты прорвались в Харьков, там продолжаются уличные бои. Преимущество на украинской стороне. В город прорвались машины захватчиков, а на складах с боеприпасами, в которые враг попал накануне до сих пор слышны выстрелы.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Что происходит в Харькове
В городе Харьков уже 4 часа продолжаются уличные бои. Как сообщают в обладминистрации, наши военные дают достойный отпор российским оккупантам. Они зажигают и уничтожают вражескую технику. По данным полиции, враги бегут из своих автомобилей и прячутся во дворах жилых домов или просятся в частные дома. Поэтому в полиции просят людей не открывать дверь, спрятаться в укрытиях и не выходить во двор.
В 7:15 в Харьков прорвалась и легкая вражеская техника. В частности, в центр города. Этот факт подтверждает глава обладминистрации Олег Сиегубов. Колонны сейчас видят практически во всех районах города. Однако наши армейцы успешно дают им бой. В сети уже распространяется видео, как на проспекте Шевченко разбили вражескую колонну и сдаются в плен россияне, складывая свое оружие. Некоторые признаются, что пошли воевать против Украины под угрозой трибунала. Украинские армейцы уносят себе трофейное вооружение и уверяют, что вытеснили из города половину вражеского войска.
Харьковчане сообщают о взрывах в разных районах города и автоматических выстрелах. От обстрелов больше всего страдает район Салтовки. Там ночью попали в 2 дома. Предварительно: госпитализировали 2 человека, 1 пожилая женщина погибла. Разбит ракетой подъезд. С 4 вечера там нет света, потому что повреждены 2 электроподстанции.
В результате обстрелов повреждены также областной центр крови и детская областная больница. Центру крови пришлось переехать в подвал, и там они принимают доноров.
В метрополитене сейчас остаются тысячи человек. Туда привозят хлеб, печенье и еду. Правоохранители просят всех, кто остается в укрытиях, носить с собой паспорта, поскольку есть информация о передвижении диверсионно-разведывательных групп. Известно, что они могут переодеваться в гражданскую одежду и передвигаются группами по 2-3 человека. Волонтеры и военные останавливают всех подозрительных. Благодаря этому ночью задержали известного "антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Его ранее судили по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в массовых беспорядках.
Ситуация в Харьковской области
Русские вошли и в город Купянск. На странице городского головы появилось сообщение, что военные Российской Федерации перемещаются по городу и якобы заявляют, что их интересует исключительно общественный порядок. К сожалению, Вооруженных Сил Украины на территории купянского общества нет. Людей просят быть в укрытиях, а кто заметил российскую технику – сообщать.
Ночью российские военные взорвали АЗС. Там сразу вспыхнул мощный пожар. Столбы дыма поднимались над городом, дым столбом, огонь ликвидируют до сих пор. Вечером враг гнал по складам с боеприпасами в Балаклее, там и сейчас слышны взрывы.
Стоят русские войска и в городе Волчанск. Мосты взорваны, поставок продуктов со стороны Харькова сейчас нет. Жители забрали муку и хлеб в магазинах.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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