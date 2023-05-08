Что происходит в Крыму: разведка сообщила о побеге оккупантов и оценила курортный сезон

Захватчики позаботились о вывозе родных за пределы оккупированного полуострова, но убеждают, что все "идет по плану".

В оккупированном Крыму невозможно говорить о подготовке к курортному сезону из-за перерытых и заминированных пляжей, в то же время с полуострова бегут члены российских администраций и коллаборанты.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью "РБК-Украина".

Курортный сезон в Крыму 2023

"В концлагерях курортный сезон не проводят. Сегодня и вся Российская Федерация, и временно оккупированные территории, когда мы говорим о Крыме – это большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, многое заминировано", – сообщил представитель украинской разведки.

Он добавил, что в таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий и работы спецслужб репрессивного режима речь не может идти о курортном сезоне в оккупированном Крыму.

"Разве что переодетые ФСБшники будут притворяться туристами – в таком случае возможно", – заметил с иронией Юсов.

Оккупанты и коллаборанты бегут из Крыма

Он также проинформировал, что полуостров покидают представители оккупационных российских администраций и коллаборанты, отправляясь на другие захваченные территории Украины.

"Каждый раз, когда какой-то инцидент случается, кто-то не там курит или проходят мероприятия по демилитаризации от оккупантов украинского полуострова, то наблюдаются многокилометровые пробки на выезд из Крыма в сторону Российской Федерации — Московии", — рассказал представитель ГУР.

Он уточнил – относительно руководства оккупационных администраций Крыма и командования – они уже в основном позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Некоторые вывезли родных даже за пределы России.

"То же касается условных элит – бизнес, политических, военных. Они уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. Но широкой общественности продолжают рассказывать, что все идет по плану", – отметил Юсов.

Какая ситуация в Крыму и что делают оккупанты

После многочисленных "хлопков" в Крыму в конце апреля-начале мая в ГУР заявили, что украинское движение сопротивления укрепляет свои возможности на полуострове. Активность движения вместе с ударами по военным объектам врага действует на россиян удручающе.

В то же время в Крыму создают запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.

Потеплело: Сезон "хлопка" в Крыму открыт - Наталья Гуменюк

Читайте также: