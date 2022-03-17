Что происходит в одной из самых горячих точек на подступах к Киеву: Арестович дал ответ

Что происходит в одной из самых горячих точек на подступах к Киеву: Арестович дал ответ

Основное поражение оккупантам было нанесено артиллерийскими ударами — погибло много живой силы и техники противника, уничтожены запасы.

Одна из самых горячих точек на подступах Киева – населенные пункты Буча и Гостомель.

Советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович в интервью "НВ" рассказал, что там делает враг.

"Там противник стал в оборону более пяти суток назад. Они не предпринимают никаких наступательных действий, потому что исчерпали свой наступательный потенциал. Исчерпали потому, что мы нанесли поражение наземными войсками и ракетными войсками, артиллерией, авиацией. И вчера, рассчитав, где они находятся, получив данные по ним, нанесли огненное поражение. Никакого наступления на 50 км, как успели провозгласить очень далекие люди от войны, и которым очень нужны победы, со стороны украинских войск не было. Поработали немного наши наземные войска, без подробностей", — рассказал Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что основное поражение было нанесено артиллерийскими ударами — погибло много живой силы и техники противника, уничтожены запасы.

Отвечая на вопрос, какая ситуация сейчас к востоку от Киева – Борисполь, Бровары, Бородянка, Арестович рассказал, что оккупанты там остановлены, их бьет наша артиллерия, наземные войска.

"Поэтому здесь тоже можно не волноваться. Это то же самое, что и на северо-западе. Позиционные бои, тактические, мелкие, на попытку улучшить ситуацию работает артиллерия", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия лишь в течение ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

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