Что происходит в Торецке и Часовом Яру: детали от ОСУВ "Хортица"

Ситуация на фронте остается очень напряженной.

В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Пока враг успеха не имеет.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, в Торецке и Часовом Яру ситуация динамичная, она постоянно меняется. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий.

"И там, и там идут активные городские бои", – подчеркнул Трегубов.

В ОСУВ "Хортица" добавили:

враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка;

во Часов Яру основные боеприкосновения идут вдоль перерезающего город канала "Северский Донецк — Донбасс".

"Одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", – отметил спикер.

Напомним, у россиян есть задачи до Нового года. Так, оккупантам нужно выйти на Купянск-Узловой.

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