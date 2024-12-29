Что происходит в Торецке и Часовом Яру: детали от ОСУВ "Хортица"

Ситуация на фронте остается очень напряженной.
В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Пока враг успеха не имеет.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
По его словам, в Торецке и Часовом Яру ситуация динамичная, она постоянно меняется. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий.
"И там, и там идут активные городские бои", – подчеркнул Трегубов.
В ОСУВ "Хортица" добавили:
- враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка;
- во Часов Яру основные боеприкосновения идут вдоль перерезающего город канала "Северский Донецк — Донбасс".
"Одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", – отметил спикер.
Напомним, у россиян есть задачи до Нового года. Так, оккупантам нужно выйти на Купянск-Узловой.
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