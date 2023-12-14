Что происходит вокруг Купянска: объяснение Харьковской ОВА

Вокруг Купянска в Харьковской области возводят кольцевую линию обороны. Ситуацию полностью контролируют наши защитники.

Об этом сказал заместитель начальника Харьковской ОВ Евгений Иванов, сообщает "Укринформ".

"Продолжаем построение мощной линии обороны Купянска и Купянска-Узлового по образцу Харькова. Это кольцевая линия обороны, и работа эта продолжается", – сказал Иванов.

Также чиновник отметил, что погода не влияет на боевые действия. Они продолжаются согласно имеющемуся плану.

Как проинформировал Иванов, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали Купянск из артиллерии, в частности использовали САУ "Пион". К счастью, обошлось без жертв, но есть разрушение.

Ранее власти рассказали, как Купянск готовят к возможному повторному наступлению кафиров.

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