Что произошло с вывезенными в РФ жителями Сумщины: Лубинец рассказал о судьбе 52 украинцев

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл подробности судьбы украинцев, исчезнувших после захода российских войск в пограничное село Грабовское Сумской области.

В интервью «Радио Свобода» он сообщил , что получил официальный ответ от российской стороны.

Кто в списке и где они

По словам омбудсмена, Россия признала факт вывоза 52 человек и предоставила перечень фамилий. Среди увезенных детей нет. Это опровергает предварительные опасения, ведь раньше президент Владимир Зеленский предполагал, что оккупанты могли похитить и несовершеннолетних.

Сейчас украинцев держат в одном из прифронтовых регионов РФ. Лубинец отметил, что ему даже предоставили доказательства того, что люди живы.

«Мне даже сбросили фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-либо претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями обитания», — рассказал уполномоченный.

«Эвакуация» или похищение?

Российская сторона цинично называет это «эвакуацией» из-за активных боевых действий, якобы угрожавших жизни гражданских. Оккупанты утверждают, что украинцы находятся там в статусе гражданских граждан без ограничений.

Однако Лубинец отмечает: люди фактически не имеют свободы передвижения.

«Условно [свобода] должна быть, но, как мы видим, ее нет… В юридическом плане нужно не просто, чтобы они вернулись назад, а нужна процедура, по которой мы готовы их физически унести», пояснил омбудсмен.

Как будут возвращать людей

Омбудсмен уже обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием срочно вернуть вывезенных граждан на территорию Украины. Переговоры продолжаются, но, по его мнению, лёгкими они не будут.

Лубинец уверен: Москва будет пытаться торговаться.

«Россияне не делают гуманитарных шагов. Разумеется, это будут какие-то условия, которые будут выставлены в Украину», — подытожил он.

Напомним, 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 мирных жителей села Грабовское Сумской области. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря их принудительно вывезли на территорию Российской Федерации. Украина требует от России вернуть принудительно вывезенных из Сумщины людей.