Украина
848
2 мин

Что произошло с вывезенными в РФ жителями Сумщины: Лубинец рассказал о судьбе 52 украинцев

Российская сторона подтвердила вывоз 52 гражданских жителей приграничного села в Сумскую область, которых оккупанты содержат в одном из прифронтовых регионов РФ.

Ирина Игнатова
Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл подробности судьбы украинцев, исчезнувших после захода российских войск в пограничное село Грабовское Сумской области.

В интервью «Радио Свобода» он сообщил , что получил официальный ответ от российской стороны.

Кто в списке и где они

По словам омбудсмена, Россия признала факт вывоза 52 человек и предоставила перечень фамилий. Среди увезенных детей нет. Это опровергает предварительные опасения, ведь раньше президент Владимир Зеленский предполагал, что оккупанты могли похитить и несовершеннолетних.

Сейчас украинцев держат в одном из прифронтовых регионов РФ. Лубинец отметил, что ему даже предоставили доказательства того, что люди живы.

«Мне даже сбросили фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-либо претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями обитания», — рассказал уполномоченный.

«Эвакуация» или похищение?

Российская сторона цинично называет это «эвакуацией» из-за активных боевых действий, якобы угрожавших жизни гражданских. Оккупанты утверждают, что украинцы находятся там в статусе гражданских граждан без ограничений.

Однако Лубинец отмечает: люди фактически не имеют свободы передвижения.

«Условно [свобода] должна быть, но, как мы видим, ее нет… В юридическом плане нужно не просто, чтобы они вернулись назад, а нужна процедура, по которой мы готовы их физически унести», пояснил омбудсмен.

Как будут возвращать людей

Омбудсмен уже обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием срочно вернуть вывезенных граждан на территорию Украины. Переговоры продолжаются, но, по его мнению, лёгкими они не будут.

Лубинец уверен: Москва будет пытаться торговаться.

«Россияне не делают гуманитарных шагов. Разумеется, это будут какие-то условия, которые будут выставлены в Украину», — подытожил он.

Напомним, 18 декабря российские военные незаконно задержали около 50 мирных жителей села Грабовское Сумской области. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря их принудительно вывезли на территорию Российской Федерации. Украина требует от России вернуть принудительно вывезенных из Сумщины людей.

