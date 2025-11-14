Что произошло в Черкасской области после ночной атаки РФ

Последствия атаки: Фото: ОВА Черкасщины

Реклама

В Черкасской области ночью раздавались взрывы — враг атаковал регион.

О последствиях сообщили в ОВА.

«Ночь с многочисленными вражескими атаками. В пределах области силами и средствами ПВО обезврежено 30 российских БпЛА. Травмированных нет — и это самое главное. Однако обломки нанесли большой ущерб жилищной инфраструктуре», — уточнил глава ОВА Игорь Табурец.

Реклама

Ситуация в районах к утру:

Черкасский район. Здесь повреждены окна и кровли не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, линия электропередач, газовая труба низкого давления.

Золотоношский район. По предварительным данным, обломками повреждено 15 домов, 2 автомобиля.

Уманский район. Взрывной волной здесь выбило несколько окон.

Напомним, Россия совершила массированную атаку по Киеву и области, применив дроны и разные типы ракет. Есть многочисленные попадания, в частности, в жилые многоэтажки. По предварительной информации, погибли три человека. В Киеве ранения получили более 20 жителей, еще шестеро — в области.