Что произойдет, когда Украина перестанет воевать: The Economist проанализировал основные опасности послевоенной страны

ВСУ на фронте / © Getty Images

Реклама

Несмотря на то, что Россия продолжает борьбу за Донбасс, обе страны приближаются к пределу своих военных возможностей. Об этом свидетельствуют как высокий уровень дезертирства, так и общественные настроения.

Об этом пишет The Economist.

Настроения украинцев: 59% опрошенных Ukraine Rating Group согласились бы на компромисс по фактической потере территории, если это приведет к прекращению огня.

Настроения россиян: 58% респондентов Russian Field поддержали бы прекращение огня без предварительных условий.

Мало кто верит, что будет формальный мир, но большинство ожидает паузы. Валерий Залужный, ныне посол в Лондоне, отмечает, что восприятие успеха зависит не только от территории:

Реклама

«Важно не только то, где проходит линия [прекращение огня], но и то, что находится по этой линии и что… в головах людей».

Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер раньше видел Украину как мост между Востоком и Западом, но после 2022 года, по его мнению, единственный выход — принять ее в НАТО, чтобы обезопасить Европу. Однако сейчас перспектива членства Украины в западных структурах кажется призрачной.

Историк Найл Фергюсон констатирует: «Дональд Трамп вычеркнул Соединенные Штаты из сценария. Это война Европы».

Кроме того, членство в НАТО практически исключено, а шансы на вступление в ЕС выглядят более «сомнительными» из-за усталости и изменения общественного мнения в ключевых государствах-членах, например, в Польше.

Реклама

Риски внутренней политики

Четыре года войны породили идею Украины как нового среднего государства — западноориентированного, но неприсоединенного. Большинство украинцев (52%) предпочитают стабильное финансирование и вооружение украинских сил, а не развертывание иностранных войск (35%).

Однако наибольший риск скрывается внутри страны. Историк Ярослав Грицак объясняет, что традиция милитаризованной демократии хорошо служила Украине во время войны, но делает ее уязвимой в мирное время.

Эффективные подразделения являются полуавтономными армиями с собственными политическими ресурсами и лояльностью. После прекращения боевых действий:

Они могут возвратиться к преследованию собственных интересов.

Чувство подведения союзниками уже подпитывает возмущение по отношению к Западу.

Вопросы коррупции, неравенства и ведения войны могут привести к сведению счетов.

Специалисты предупреждают: тяжелая работа по настоящим реформам еще впереди.

Реклама

Напомним, журналист Виталий Портников озвучил тревожный прогноз по дальнейшему развитию российско-украинского конфликта. Он предупредил, что если к определенному сроку ситуация не будет урегулирована, мир может столкнуться с началом «Великой войны». По его словам, этот термин обусловлен историческими примерами и «математическими формулами».