Что проверяет ТЦК на предприятии: самые распространенные нарушения

Выясним, какой действует порядок проведения проверок и как к ним подготовиться.

При действии военного положения предприятия, независимо от форм собственности, обязаны соблюдать законодательные нормы по ведению военного учета своих сотрудников. Тема плановых и внеплановых проверок ТЦК не теряет своей актуальности. Кроме того, существует определенная законодательная неопределенность относительно периодичности проведения таких проверок во время действия военного положения.

Что проверяет ТЦК на предприятиях, читайте в материале ТСН.ua.

9 мая Верховная Рада Украины проголосовала в целом за правительственный проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения" (регистр. №10379 от 25.12.2023 г.), которым значительно увеличено размеры штрафов нарушение законодательства о ведении военного учета.

Теперь на руководителей предприятий или уполномоченное лицо за неведение военного учета может быть наложен штраф от 34 000 до 59 500 грн. Штраф налагается после проведения плановой или документальной проверки согласно Порядку №1487.

Плановые проверки:

план утверждается каждый год, можно найти на сайтах госадминистраций;

ТЦК предупреждает за десять дней до начала проверки;

есть четкий перечень вопросов для проверки, указанный в приложении 31 Порядка № 1487.

Документальные проверки:

ТЦК направляет письменный запрос на получение информации;

перечень вопросов определен п.17 приложения 31 Порядка №1487.

Что именно проверяет ТЦК СП

В п. 4 приложения 31 к Порядку № 1487 приведен перечень вопросов, которые могут являться предметом проверки военного положения на предприятии.

Прежде всего, во время проверки первым вопросом для контроля будет наличие структурного подразделения или должностных лиц (в зависимости от количества работников на предприятии), на которых возложены функции по ведению военного учета. При этом будут проверять наличие следующих локальных документов:

- положения о структурном подразделении и инструкциях должностных лиц, ответственных за ведение военного учета;

- приказ руководителя предприятия, учреждения и организации о назначении должностных лиц, ответственных за ведение военного учета;

- штатное расписание, которое должно предусматривать такие соответствующие должности.

Чтобы минимизировать риски применения штрафов за нарушение военного учета, ответственные должностные лица на предприятии должны постоянно контролировать следующие вопросы:

1) методологическое и методическое обеспечение мер военного учета, то есть наличие утвержденных Правил военного учета, наличие планов работы по военному учету на год;

2) своевременное оповещение и прибытие призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующие ТЦК СП;

3) персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, принятых на работу, и своевременное уведомление ТЦК СП о принятии на работу таких лиц, а также исключение из персонального военного этих лиц, в случае увольнения с работы и соблюдения установленных сроков уведомления ТЦК СП о них;

4) наличие и состояние ведения журнала учета результатов проверки состояния военного учета, сверки их учетных данных с данными ТЦК СП;

5) организация, состояние учета и порядок ведения и хранения документов по военному учету;

6) наличие и состояние ведения списков персонального военного учета, сведения оперативного учета призывников, военнообязанных и резервистов; полнота, актуальность и достоверность учетных данных этих лиц и соблюдение установленных сроков внесения изменений в списки;

7) сверка учетных данных списков персонального военного учета с записями в их военно-учетных документах;

8) сверка учетных данных списков персонального военного учета с учетными данными соответствующих ТЦК СП (контролируют наличие и состояние выполнения соответствующего графика сверки);

9) состояние доведения до призывников, военнообязанных и резервистов Правил военного учета под личную подпись при принятии на работу.

Также ТЦК СП проверяет:

- обоснованность и объем бронирования военнообязанных;

- наличие перечней должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию;

- оформление документов по вопросам бронирования;

- Наличие отчетной документации по вопросам бронирования военнообязанных.

По результатам проверки:

составляются акты;

протокол, где фиксируются нарушения;

постановление об административном нарушении на руководителя или уполномоченное лицо.

Самые распространенные нарушения

Адвокат Анна Лысенко собрала самые распространенные нарушения, за которые ТЦК налагают штрафы после проведения проверок на предприятиях:

за принятие на работу без военно-учетного документа

за неведение военного учета

за не назначение лица, ответственного за ведение военного учета

за неисполнение распоряжения ТЦК

за не уведомление о прибытии призывников и военнообязанных в ТЦК

за отсутствие журнала учета результатов проверки военного учета

за отсутствие списков персонального военного учета

за не ознакомление работников с правилами военного учета.

Ранее мы писали об учете военнообязанных на предприятии.

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