Что происходит на месте Каховского водохранилища после подрыва дамбы: исследователи рассказали

Разрушена Каховская ГЭС

После подрыва дамбы на дне бывшего Каховского водохранилища восстановились природные русла рек, появился самый большой в Европе вербово-топольный лес и даже вернулся осетр, исчезнувший из этих мест более 70 лет назад.

Об этом сообщает BBC.

Природа восстанавливается быстрее прогнозов

Ботаник Анна Куземко, которая уже четыре раза была в экспедициях на месте бывшего водохранилища, отмечает, что «природа умнее людей», и многие пессимистические прогнозы не оправдались. Вместо пустыни и пылевых бурь на дне водохранилища выросли ивы и тополя.

Всего через три недели после подрыва дамбы ученые увидели крошечные саженцы, которые уже в 2025 году достигли высоты семи метров. Восстанавливается примерно треть видов растений и животных, обитавших здесь до создания водохранилища. В Национальном парке «Каменская Сечь» снова потекла река Каменка, исчезнувшая 70 лет назад.

Ихтиолог Виктор Демченко подтверждает, что в районе острова Хортица снова появился осетр. Это произошло благодаря тому, что без дамбы рыба теперь может свободно подниматься вверх по течению.

«Токсичная бомба» и как с ней борется природа

Ранее в СМИ высказывались опасения, что на дне водохранилища накопилась «токсичная бомба» — тяжелые металлы и другие вредные вещества от промышленных предприятий. После спада воды эти токсины могли попасть в почву и родниковые воды. Экологи подтвердили наличие опасных веществ в большинстве образцов почвы.

Однако, по словам Анны Куземко, большая часть токсинов аккумулируется растениями. К примеру, ива известна своей способностью поглощать тяжелые металлы. Она предостерегает: если этот лес вырубить или снова затопить территорию, все ядовитые вещества снова попадут в окружающую среду.

Ученые продолжают собирать данные, работая под обстрелами и прицелом русских дронов, чтобы подробнее изучить последствия этой экологической катастрофы.

Экологическая катастрофа и трагедия: последствия взрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло за собой масштабное наводнение и гуманитарную катастрофу на юге Украины. Затопление коснулось населенных пунктов с обеих сторон Днепра, что привело к человеческим жертвам и колоссальным разрушениям.

По официальным данным, в результате теракта погибли 32 человека, однако точное количество жертв на оккупированной части Херсонщины остается неизвестным.

Подрыв привел к разрушению 11 из 28 пролетов верхней части дамбы, а также к утечке 150 тонн машинной смазки, что повлекло значительный ущерб окружающей среде. Последствия для гидроэлектростанции катастрофические: она не подлежит восстановлению.

По оценкам Министерства защиты окружающей среды, общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС превышает 146 миллиардов гривен. Эта сумма включает в себя не только прямые разрушения, но и долгосрочные последствия для экосистемы, сельского хозяйства и инфраструктуры региона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вспомнил о трагическом событии, которое произошло год назад — подрыве россиянами плотины и зданий Каховской ГЭС. Глава государства назвал это сознательным и просчитанным преступлением оккупантов против природы и людей региона.

Разрушенную россиянами Каховскую ГЭС можно отстроить в течение 6-7 лет после деоккупации левого берега Херсона. По предварительным расчетам, отстроить станцию можно за 6-7 лет, но перед этим, как я уже отмечал, нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, осуществить обследование, демонтировать разрушенные постройки и конструктивы Каховского гидроузла.

В сентябре 2022 года Украина знала, что Россия планирует заминировать и взорвать Каховскую ГЭС, но тогда никто не мог подумать, что оккупанты разрушат всю станцию. оккупанты заранее начали завозить взрывчатку на Каховскую ГЭС. Уже тогда было ясно, что россияне хотят заменять оборудование и взорвать агрегаты, чтобы остановить работу станции.