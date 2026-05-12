Что реально остановит войну в Украине: военный эксперт назвал единственное условие

Новый «жест доброй воли» от РФ? : военный эксперт назвал единственное условие

Надеяться на «жест доброй воли» от российской армии и Путина можно только после успехов Сил оброны на фронте. Просто так россияне не остановят войну.

Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии «Украинскому радио».

В издании напомнили, что за годы полномасштабного вторжения еще до возвращения Трампа-"миротворца» в Белый дом многие мировые лидеры пытались взять на себя роль посредников, чтобы остановить войну в Украине. Например, главы Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Эрдоган.

«Это неблагодарная работа. Здесь можно даже поздравить попытку этих людей о чем-то договориться. Даже Трамп когда-то начинал как человек, который может стать посредником. Он говорил, что нужно несколько дней и все остановится. Но ведь ничего не остановилось», — заметил в ответ эксперт.

По мнению Гетьмана, вероятнее всего, война будет продолжаться до тех пор, пока в России не поймут, что они не могут достичь целей, которые они предстали перед началом полномасштабного вторжения.

«Скорее всего, можно ожидать увеличения помощи Украине, прежде всего от европейских партнеров. Плюс мы начинаем больше самостоятельно производить оружие (ракеты, дроны). И таким образом можно вынудить Россию», — сказал эксперт.

Он уверен, что только тогда, когда Кремль почувствует, что может получить серьезное поражение на линии фронта, тогда и появятся реальные основания для «жестов доброй воли». Гетман напомнил, что только серьезные поражения на поле боя заставили россиян отступить с некоторых украинских земель.

«Вспомните, когда мы выбили их из-под Киева, была Харьковская операция, как они это трактовали — это, мол, жест доброй воли, они просто вроде бы отошли. Поэтому, резюмируя, надеяться на какие-либо договоренности об остановке войны можно только после наших успехов на линии фронта. Все остальное будут только разговоры и затягивание времени», — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление о «завершении» войны. Мол, «дело идет к концу».

В то же время советник диктатора Юрий Ушаков заявил, что «условие» для продолжения переговоров — это отвод украинских войск из Донбасса.

