Что РФ хочет сделать с Украиной: военный привел пример Курщины

Военный отметил, что украинцы Курщины в результате ассимиляции давно забыли свои корни.

Жители Курской области и других оказавшихся в составе России историко-этнографических украинских регионов – пример того, что хотят с нами сделать россияне.

Такое мнение высказал украинский военный экс-спикер 68-й бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко.

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"Наглядный пример, что хотят с нами сделать россияне, мы видим в Курской области. Исторически украинские земли, где живут украинцы. Но век запретов, преследований и в конце концов – ассимиляции", – размышляет военный.

Назаренко напомнил, что на Курщине, Белгородщине или Кубани украинский язык называют "балачкой" или местным диалектом, и говорят на нем преимущественно люди постарше.

"Когда почти все уже идентифицируют себя как россияне. Так, местами остаются в селах остаточные украинские традиции, обряды, элементы одежды или архитектуры. Но украинцы Курщины давно забыли свои корни. Россия задавила их идентичность, как и многие коренные народы. Вот это и есть их цель в Украине. Активных – расстрелять, посадить или сослать, кто-то успеет убежать, а остальное население – "перепрошить". Вот зачем идти в армию, помогать и сражаться. Иначе мы все станем сплошной Курской областью", – подчеркнул военный.

Напомним, в Сети появилось видео, как жительницы Курской области обращаются к бойцам ВСУ на украинском языке. ТСН.ua объяснял, что южная Курщина принадлежит к этническим украинским регионам – Восточной Слобожанщине и частично Северщине.

Народный депутат Сергей Соболев, вспоминая свое детство, рассказал, что в Судже на Курщине до распада СССР все говорили по-украински.

Напомним, что президент Зеленский 22 января 2024 подписал указ №17/2024 "Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации". Президент поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически обитаемых ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. Этот указ повлек за собой истерику у российских пропагандистов.

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