Что Россия принесла жителям оккупированного Северодонецка: красноречивое видео из города

оккупанты не принесли Украине ничего, кроме боли, смерти и нищеты.

Так, в оккупированном Северодонецке людям раздают еду на фоне здания с выбитыми окнами. Таким образом, очевидно, РФ "подняла жителей Донбасса с колен".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Как Россия "подняла с колен" жителей Северодонецка

"Северодонецк, оккупация, 2024 год. Полуразрушенный "освобожденный" город уже вот как два года глотает вонь "русского мира". Как в концлагере здесь строго установлен график специальных "раздач": несчастным старикам, выстроившимся в длинные очереди, подают кашу" на фоне сооружения с выбитыми окнами. Это и есть Россия, поднявшая с колен жителей Донбасса", – написал он.

Напомним, россияне обстреляли Горняк в Донецкой области.

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