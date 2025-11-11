Что с ноября ждет мужчин за границей, если не обновить свои данные: детали

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Военнообязанные украинцы, проживающие сейчас за границей, но не обновившие данные, с ноября 2025-го не смогут получать консульские услуги. На учет должны стать ребята, которому исполнилось 17 лет.

Об этом говорится в материале "24 Канала".

Отметим, что украинцы 25-60 лет должны обновлять свои данные в ТЦК. Мужчины, выехавшие за границу, будут ограничены, если о них нет информации в базе. Да, без предъявления военно-учетных документов, они не смогут оформить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или получить какие-либо консульские услуги.

Обновить свои данные мужчины за границей также должны в период 60 дней после вступления закона в силу. У кого-то уже появилась отметка "В розыске". Для военнообязанных за границей действуют те же правила, что и для Украины. Они могут оплатить штраф и обновить данные, позвонив в ТЦК или написав на электронную почту.

Также вступил в силу законопроект №12076, который вносит изменения в военный учет 17-летних. Теперь юношам не нужно проходить ВЛК, а становиться на смотр нужно в тот год, когда исполнилось 17 лет – в период с 1 января по 31 июля.

Напомним, с 1 ноября некоторым категориям автоматически продлят отсрочку от мобилизации. В приложении для военнообязанных Резерв+ доступно уже 10 типов отсрочок, которые можно получить онлайн. Основным подтверждением отсрочки теперь электронный военно-учетный документ в приложении.

Впрочем, некоторым гражданам нужно обратиться в ЦНАП для получения отсрочки. Для тех, чей тип отсрочки не доступен в Резерв+ или имеет недостаточно данных в государственных реестрах, можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦНАПе.

