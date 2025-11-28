Что с отключениями света 28 ноября: "Укрэнерго" говорит об улучшении

Отключение света / © ТСН.ua

Почасовые графики отключений света 28 ноября действуют во всех областях Украины. В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам удалось уменьшить общую продолжительность отключений в большинстве регионов.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Из-за предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на Украину, 28 ноября во всех регионах вынужденно применяются почасовые отключения света для потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очередей, графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

«Благодаря уже осуществленным аварийно-восстановительным работам — общую продолжительность вынужденных обесточиваний в большинстве регионов за последние несколько дней удалось существенно уменьшить. Во всех пострадавших от российских обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы», — отметили в «Укрэнерго».

Там призвали в дальнейшем экономно использовать электроэнергию и ограничить пользование мощными электроприборами, перенеся энергоемкие процессы на ночные часы — после 22:00.

К слову, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что производство электроэнергии на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС почти полностью вернулось к норме после российских ударов, а поврежденные высоковольтные линии оперативно восстановлены.