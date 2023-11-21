Что с расследованием дел Майдана: ГБР заявило о финишной прямой и назвало обвиняемых

Дело о разгоне и расстрелах на Майдане объединяет 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.

Госбюро расследований Украины в октябре завершило расследование по самому большему делу Майдана – по поводу экс-руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР 21 ноября.

Кто обвиняется в разгоне и расстрелах Майдана

В организации разгона и расстрелов участников Майдана 18-20 февраля 2014 года обвиняются члены преступной группы — бывшие чиновники:

президент Украины;

министр внутренних дел;

замминистра внутренних дел;

глава СБУ;

первый заместитель главы СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

министр обороны;

начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД;

и.о. начальника ГУ МВД в Киеве;

заместитель начальника ГУ МВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

командир ГМСН "Беркут" при ГУ МВД в Киеве.

Что выяснило следствие по делу Майдана

Как сообщили в ГБР, установлено, что 18-20 февраля 2014 года обвиняемые отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению правоохранителями без соответствующих оснований и с нарушением законов спецсредств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия, разгона демонстрантов в центре Киева и прекращения акций протеста.

Также бывшие украинские чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля 2014 года приказали расстреливать митингующих. В ГБР отметили, что это происходило с превышением власти, служебных полномочий и без каких-либо законных оснований.

"Такие действия бывшего Президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", – говорится в заявлении бюро.

Там напомнили, что во избежание ответственности экс-чиновники сбежали из Украины, поэтому досудебное расследование проводилось по специальной процедуре, а следственный судья избрал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Беркут" на Майдане / Фото: УНИАН

Результаты расследования расстрелов на Майдане

В ГБР отметили, что это уголовное производство объединяет 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.

В течение 2023 года в суд было направлено 28 обвинительных актов в отношении 55 человек.

В частности, в ближайшее время перед судом предстанут и прямые исполнители расстрелов активистов Майдана. Так, ГБР завершило расследование в отношении 13 бывших правоохранителей.

"20 февраля 2014 года в самом сердце столицы милиционеры спецроты выполнили приказ высшего руководства и начали стрелять в мирных участников митинга. Тогда погибли 48 граждан, а 90 получили ранения. На сегодняшний день бывшие сотрудники милиции обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, умышленном убийстве и похищении табельногг оружия", – говорится в сообщении.

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В бюро добавили, что обвиняемые скрываются в России, но это не освобождает их от ответственности. Виновные обязательно будут наказаны.

Кроме того, в 2023 году по результатам расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, было сообщено о подозрении 66 лицам. Среди них:

бывший начальник Управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве — за незаконное препятствие проведению собрания с превышением власти;

бывший командир РМСН "Беркут", ГУ МВД в Севастополе — за государственную измену и посягательство на территориальную целостность государства;

бывший судья Шевченковского райсуда Киева за заведомо незаконные содержания под стражей в других личных интересах, путем вынесения незаконных постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении трех лиц, вынесенных 03.12.2013, и таким образом препятствование организации и проведению протестных акций;

гражданское лицо за организацию в составе преступной организации похищения в ночь на 21 января 2014 года участников акций протеста "Евромайдана" Луценко И.В. и Вербицкого Ю.Т., их пытки и умышленного убийства последнего;

бывшие глава СБУ, первый заместитель главы СБУ – руководитель Антитеррористического центра при СБУ и начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ – за государственную измену путем предоставления представителям иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также 20 сотрудников ФСБ РФ за пособничество в совершении государственной измены, а также совершении должностным лицом действий, направленных на разжигание национальной, религиозной розни и ненависти.

В ГБР отметили, что поскольку часть обвиняемых скрывается в оккупированных Крыму и Севастополе, они будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий.

Деятельность ГБР по расследованию дел Майдана / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, 21 ноября 10 лет назад началась Революция Достоинства после заявления экс-президента Виктора Януковича о приостановлении шагов к евроинтеграции Украины. В феврале 2014 года состоялся штурм Майдана и массовые убийства протестующих в центре Киева. Как рассказывал экс-руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, Янукович планировал использовать противостояние, чтобы объявить АТО для зачистки Майдана. Тогдашние власти так и сделали.

К слову, в сентябре Офис генпрокурора сообщил, что в Украине будут судить Януковича и экс-премьера Николая Азарова за подписание "Харьковских соглашений" в пользу России.

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