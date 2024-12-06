Что с тремя украинскими АЭС после российских атак: отчет МАГАТЭ

На сегодняшний день работают восемь из девяти реакторов на трех атомных электростанциях Украины.

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после временного снижения мощностей, которое произошло на прошлой неделе из-за российских ударов.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси сказал, что работающие атомные электростанции в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого сокращения производства на прошлой неделе в качестве превентивного шага из-за возобновления атак на энергетическую сеть страны.

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На сегодняшний день работают восемь из девяти реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Девятый был остановлен.

"В течение последней недели большинство из них снова постепенно увеличили мощность, даже несмотря на то, что некоторые блоки работали не на полную мощность в течение нескольких дней после военных ударов 28 ноября, которые повлияли на электрическую инфраструктуру, которая важна для ядерной безопасности. Однако некоторые внешние линии электропередач, которые станции используют как для приема, так и для передачи электроэнергии, остаются отключенными", – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Гросси отметил, что операторы продемонстрировали значительную стойкость, чтобы эти АЭС могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после сокращения производства на прошлой неделе. В то же время гендиректор МАГАТЭ добавил, что "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и мы будем продолжать внимательно следить за соответствующими событиями, включая дальнейшие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции".

Гросси в очередной раз призвал к максимальному сдерживанию, "чтобы никаких действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность, не предпринималось".

К слову, в организации Greenpeace заявили, что российские удары дронами 17 ноября были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций". Предупреждалось о вероятности того, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.

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