Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Что с украинскими моряками с танкера Bella1: посольство раскрыло их судьбу

Американские власти задержали украинского моряка с «теневого» танкера Bella-1 для проведения расследования.

Нефтяной танкер Bella-1

Нефтяной танкер Bella-1 / © Getty Images

Ситуация вокруг экипажа арестованного нефтяного танкера Bella-1 получила новый поворот. Стало известно о задержании одного гражданина Украины, а остальные члены команды уже находятся в безопасности.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на комментарий от посольства Украины в США.

Украинское дипучреждение предоставило уточненную информацию о ситуации с 17 моряками-гражданами страны с арестованного судна Bella1, в частности о задержании одного из них и дальнейших шагах со стороны США.

"Задержан один гражданин Украины, он будет доставлен в США, где в отношении него будут осуществлены процессуальные действия», — отметили в посольстве.

Там добавили, что американская сторона по прибытии задержанного в США проинформирует украинских дипломатов для дальнейшего сопровождения дела.

"Другие 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании», — отметили в дипломатическом представительстве.

Напомним, 13 января сообщалось, что украинские дипломаты в США добиваются консульского доступа к 17 украинским морякам с задержанного «теневого» танкера Bella-1, шедшего под флагом России. После перехвата судна американскими силами 7 января при перевозке груза из Венесуэлы танкер направлялся в порт США под сопровождением. Посольство Украины направило официальную ноту Госдепартаменту с требованием разъяснить правовой статус граждан и обеспечить встречу с консулом сразу после пришвартовки.

