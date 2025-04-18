Что самое удивительное кладут в пасхальную корзину: наблюдение митрополита

Пасхальная корзина: что нельзя класть / © pixabay.com

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Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (ПЦУ) накануне праздника Воскресения рассказал, что необычно видел в Пасхальной корзине своих прихожан.

Об этом он рассказал в комментарии местному изданию «Конкурент».

«Наверное, все, на что мы не читаем молитвы. Встречаешь бенгальские огни, люди кладут себе пустышки, кладут какие-то игрушки, иконки… Я даже не вспомню, я просто перестал удивляться и поэтому даже не фиксирую теперь что может лежать. Все, на что фантазия человеческая… Брелки от автомобиля, ключи от автомобиля… Все, на что они хотят призвать Божье благословение кладут, а мы не запрещаем», — заметил митрополит.

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Коллега Михаила, архиепископ ПЦУ из Кропивницкого Марк заявил, что украшения, деньги, ключи от машины приносить на освящение нельзя.

«Этого не следует делать. В корзину кладется то, о чем читается в молитвах на освящение и там именно речь идет о благословении пищи. Все остальное не нужно», — сказал иерарх в комментарии «Суспільне.Кропивницький».

Раньше мы писали, можно ли освящать алкоголь в Пасхальной корзине.