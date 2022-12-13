Что сделать, чтобы спасти переперченное блюдо: полезные лайфгхаки

Как спасти слишком острый суп, мясо, гарнир, читайте в материале ТСН.ua
Любой человек может переперчить блюдо, а вот спасти его удается не всем из-за того, что не все знают, как это сделать.
Как спасти переперченный суп
- В отличие от пересоленного супа добавление воды не спасет ситуацию. Дело в том, что перец не растворяется в воде, поэтому вода не избавит суп от остроты.
- Зато есть выход — добавить в суп обезжиренное молоко или сливки, казеин, который есть в молочных продуктах, устранит чрезмерную остроту.
- Удачным решение будет, если положить в кастрюлю с супом разрезанную пополам сырую картофелину. Когда она сварится, извлеките ее, попробуйте суп уменьшилась ли острота, если нет, добавьте еще картофелину.
- Убрать остроту можно добавлением в блюдо сахара или меда. Так же убавит остроту лимонный сок, оливковое масло, сливочное масло. Однако нужно иметь в виду, что все эти способы влияют на вкус блюда.
Если переперчили мясо, вторые блюда
- Если переперчили фарш, можно добавить картофель или еще какой-нибудь овощ и приготовить котлеты.
- Если мясо очень острое, смешайте его с мелко нарезанным ананасом и оставьте на 20 минут. Ананас впитает остроту.
- Так же как для первых блюд, уксус, лимон, лайм, сахар могут улучшить вкус мяса, гарниров, но при этом повлияют на вкусовые качества блюда.
- Если переперчили салат, то просто добавьте в него еще ингредиенты. Свежие овощи прекрасно смягчают остроту перца.
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