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Что сделать, чтобы спасти переперченное блюдо: полезные лайфгхаки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
2 мин
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Что сделать, чтобы спасти переперченное блюдо: полезные лайфгхаки

Если переперченное блюдо

Как спасти слишком острый суп, мясо, гарнир, читайте в материале ТСН.ua

Любой человек может переперчить блюдо, а вот спасти его удается не всем из-за того, что не все знают, как это сделать.

Как спасти переперченный суп

  • В отличие от пересоленного супа добавление воды не спасет ситуацию. Дело в том, что перец не растворяется в воде, поэтому вода не избавит суп от остроты.
  • Зато есть выход — добавить в суп обезжиренное молоко или сливки, казеин, который есть в молочных продуктах, устранит чрезмерную остроту.
  • Удачным решение будет, если положить в кастрюлю с супом разрезанную пополам сырую картофелину. Когда она сварится, извлеките ее, попробуйте суп уменьшилась ли острота, если нет, добавьте еще картофелину.
  • Убрать остроту можно добавлением в блюдо сахара или меда. Так же убавит остроту лимонный сок, оливковое масло, сливочное масло. Однако нужно иметь в виду, что все эти способы влияют на вкус блюда.

Если переперчили мясо, вторые блюда

  • Если переперчили фарш, можно добавить картофель или еще какой-нибудь овощ и приготовить котлеты.
  • Если мясо очень острое, смешайте его с мелко нарезанным ананасом и оставьте на 20 минут. Ананас впитает остроту.
  • Так же как для первых блюд, уксус, лимон, лайм, сахар могут улучшить вкус мяса, гарниров, но при этом повлияют на вкусовые качества блюда.
  • Если переперчили салат, то просто добавьте в него еще ингредиенты. Свежие овощи прекрасно смягчают остроту перца.

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Дата публикации
Просмотры
20
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