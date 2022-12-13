Что сделать, чтобы спасти переперченное блюдо: полезные лайфгхаки

Любой человек может переперчить блюдо, а вот спасти его удается не всем из-за того, что не все знают, как это сделать.

Как спасти переперченный суп

В отличие от пересоленного супа добавление воды не спасет ситуацию. Дело в том, что перец не растворяется в воде, поэтому вода не избавит суп от остроты.

Зато есть выход — добавить в суп обезжиренное молоко или сливки, казеин, который есть в молочных продуктах, устранит чрезмерную остроту.

Удачным решение будет, если положить в кастрюлю с супом разрезанную пополам сырую картофелину. Когда она сварится, извлеките ее, попробуйте суп уменьшилась ли острота, если нет, добавьте еще картофелину.

Убрать остроту можно добавлением в блюдо сахара или меда. Так же убавит остроту лимонный сок, оливковое масло, сливочное масло. Однако нужно иметь в виду, что все эти способы влияют на вкус блюда.

Если переперчили мясо, вторые блюда

Если переперчили фарш, можно добавить картофель или еще какой-нибудь овощ и приготовить котлеты.

Если мясо очень острое, смешайте его с мелко нарезанным ананасом и оставьте на 20 минут. Ананас впитает остроту.

Так же как для первых блюд, уксус, лимон, лайм, сахар могут улучшить вкус мяса, гарниров, но при этом повлияют на вкусовые качества блюда.

Если переперчили салат, то просто добавьте в него еще ингредиенты. Свежие овощи прекрасно смягчают остроту перца.

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