Что сеять на рассаду в феврале, чтобы получить хороший урожай

Весна для дачников и огородников начинается еще зимой. Ведь именно в это время сеют рассаду. Читайте в материале ТСН.ua, что сеять в феврале.

Для южных регионов Украины или при условии хорошо оборудованной отапливаемой теплицы уже в феврале можно сеять рассаду баклажан. Живущим в северных регионах лучше эту работу отложить до начала марта.

Что сеять в феврале на рассаду

В феврале рекомендуется высевать рассаду тех культур, отличающихся своими особенностями развития. В конце зимы можно сеять следующие типы растений:

любящие тепло, но имеющие долгий период вегетации;

многолетние, отличающиеся длительным сроком формирования клубней;

долго восходящие;

однолетние овощи, отличающиеся длительным вегетативным периодом.

Рассаду в феврале следует сеять в предварительно подготовленную почву. Заранее землю вносят в хорошо отапливаемое помещение, чтобы она прогрелась. Перед посевом желательно семена обработать противогрибковым раствором.

Список культур, которые можно сеять в конце зимы

Февральская рассада имеет свои тонкости, поэтому не стоит просто сеять все семена, которые найдется в магазинах. В феврале лучше всего высевать рассаду позднеспелых и медленно растущих культур, имеющих длительный срок вегетации. Поэтому в феврале следует посеять:

баклажаны – культура любит тепло, поэтому ее нужно выращивать в помещении при температуре +25-30 градусов. Всходят семена на 7-14 день. Если выращивать рассаду в открытом грунте, то позже на 10 дней;

сладкий перец – рассада долго сходит и любит тепло (+25-30 градусов). В открытую почву после схождения ее можно высаживать не раньше, чем на 60-80 день;

лук-порей – капризная культура, поэтому ее рекомендуется выращивать на рассаду до начала марта. Только тогда она сможет пережить повторные заморозки. В грунт рассаду переносят на 60-й день, ориентировочно до 10 мая;

сельдерей — имеет высокую чувствительность к изменению почвы, поэтому его пересаживают только в середине мая, восходит рассада на 70-80 день после высева, поэтому обязательно посеять ее нужно до 20-х чисел февраля;

томаты – ранние сорта высевают до 20-х чисел последнего зимнего месяца, высевать лучше густо, потому что эта культура отличается низким процентом восхождения. После того, как появятся первые листочки, нужно следить, чтобы не было резких перепадов температур днем и ночью;

картофель – в последней декаде февраля высевают элитные сорта. Семена нужно предварительно прорастить, а саженцы пересадить на 25 день. Температура воздуха должна быть не ниже +24 градусов. Также важно хорошее освещение в помещении.

Как ухаживать за рассадой в феврале

Высевая рассаду в феврале, нужно также готовиться к правильному уходу за ней. Ведь в конце зимы культуры страдают от недостатка солнечных лучей и низких температур.

Что важно:

Контролировать, чтобы растения не слишком сильно вытягивались. Такое часто происходит из-за некачественного освещения. Не стоит наклонять лампы слишком низко над рассадой. Также следует обратить внимание на особенности разных культур. Например, томаты любят 17-часовой светлый день, а баклажаны и сладкий перец – 13-часовой. Также для каждого отдельного овоща должна быть разная температура. Часть не сможет расти, если в помещении будет 15 градусов тепла. Особенно тяжело в такой среде растениям, любящим высокую температуру воздуха. Следить за состоянием рассады. Именно в ранний период часто появляются разнообразные болезни, например черная ножка.

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