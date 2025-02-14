Что сейчас на месте удара по ЧАЭС: спасатели рассказали о ситуации

Чрезвычайники обнаружили несколько очагов повреждения, на месте которых возникли пожары.

После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльной АЭС спасатели обнаружили несколько мест повреждений и ликвидировали все возгорания.

Об этом пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Светлана Водолага рассказала в эфире "24 канала".

В настоящее время чрезвычайники ликвидируют тление на месте атаки по ЧАЭС.

"Ситуация произошла после двух часов ночи. Поступила информация о попадании и возгорании. Так что, конечно, сразу были направлены спасательные подразделения. Было обнаружено несколько очагов повреждения, на месте которых возникли пожары. Прошла ликвидация всех очагов возгораний, открытого огня нет. Сейчас идет ликвидация именно тления одного из очагов и ситуация контролируемая", – рассказала Водолага.

Радиационный фон

Что касается радиационного фона, то он сейчас находится в пределах нормы, заверила она.

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"Мониторится он у нас постоянно. У нас функционирует автоматизированная система радиационного мониторинга и они ежесекундно мониторят ситуацию. Эта система была оновлена благодаря нашим партнерам. И информация ежесекундно поступает к нашему Гидромету, и также к МАГАТЭ. Так что даже если бы кто-то захотел скрыть показатели, это бы просто не удалось", – объяснила пресс-секретарь ГСЧС.

Кроме этой системы, чрезвычайники производят замеры уровня радиации вручную. Водолага подчеркнула, что радиационный фон и на площадке, и в зоне отчуждения находится в пределах нормы.

Что касается существенности повреждений и того, насколько они влияют на герметичность конструкции, то это будет определяться специалистами. Спикер чрезвычайников сообщила, что туда направлены верхолазы мобильно-спасательного центра, которые уберут все конструкции, которые могут мешать дальнейшей работе специалистов для определения масштабов разрушений.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Радиационный фон не повышался.

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